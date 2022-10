Spannendste Sylvester Stallone-Rolle seit Jahren: Nach Rambo und Rocky baut er sich im neuen Trailer ein Gangster-Imperium auf

Von seinen großen Kinorollen wie Rambo und Rocky hat sich Sylvester Stallone verabschiedet. Jetzt erobert er als der König von Tulsa die Streaming-Landschaft.

Der Name Sylvester Stallone wird für immer mit Rambo und Rocky verbunden sein. Dennoch beweist der Schauspieler immer mal wieder, dass er deutlich mehr ist als diese zwei Prototypen des US-amerikanischen Kinos. Das beweist auch Tulsa King, seine erste große Serienrolle. Der neue Trailer sieht richtig stark aus.

Nachdem sich Stallone von Rambo und Rocky verabschiedet hat, wirkt Tulsa King wie sein eigenes Yellowstone. Die Western-Serie, die mit Kevin Costner einen riesigen Erfolg in seinem Spätwerk beschert hat, stammt ebenfalls von Taylor Sheridan, der durch Filme wie Hell or High Water, Wind River und They Want Me Dead bekannt ist.

Neuer Trailer zu Tulsa King mit Sylvester Stallone

Tulsa King - S01 Trailer (English) HD

In Tulsa King verkörpert Stallone den Kriminellen Dwight "The Genereal" Manfredi. Nach einem 25-jährigen Gefängnisaufenthalt wird er von seinem New Yorker Boss ins Exil geschickt – nach Tulsa in Oklahoma. Dort erwartet ist allerdings kein friedlicher Ruhestand. Schnell beschließt er, sich ein neues Gangster-Imperium aufzubauen.

Wann startet Tulsa King mit Sylvester Stallone?

Tulsa King startet in den USA am 13. November 2022 bei dem Streaming-Dienst Paramount+. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Da Stallone ein großer Name ist und das Projekt sehr vielversprechend klingt, hoffen wir, dass Tulsa King hierzulande zeitnah zum US-Start veröffentlicht wird.

Podcast: Die besten Serien im Oktober 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear und das große The Walking Dead-Finale.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu Tulsa King?