Spektakuläre Sci-Fi-Premiere und Lars Eidinger im neuen Film des Babylon Berlin-Genies: Das Programm der Berlinale 2025 steht fest

Im Februar findet mit der Berlinale wieder das größte deutsche Filmfestival statt. Jetzt wurden alle Filme enthüllt, die im Wettbewerb ins Rennen um den Goldenen Bären gehen. Außerdem gibt es besondere Premieren.

Wie jedes Jahr wird die deutsche Hauptstadt im Februar wieder zur Pilgerstätte für Filmbegeisterte aus aller Welt. In Berlin findet zum 75. Mal die Berlinale statt, die als international anerkanntes Filmfestival auch Zugang zu Vorstellungen über öffentlich verkaufte Tickets bietet.

In den letzten Wochen wurde bereits verkündet, dass die Berlinale 2025 von Das Licht außer Konkurrenz eröffnet wird. Es ist der erste Spielfilm von Babylon Berlin-Regisseur Tom Tykwer seit 9 Jahren und kommt mit Lars Eidinger in der Hauptrolle daher. Jetzt steht außerdem der komplette Wettbewerb der diesjährigen Ausgabe fest.

Der Wettbewerb der Berlinale 2025 im Überblick

Diese Filme gehen auf der Berlinale 2025 ins Rennen um die begehrteste Auszeichnung mit dem Goldenen Bären:

Ari - Léonor Serraille



Blue Moon - Richard Linklater



The Safe House - Lionel Baier



Dreams - Michel Franco



Dreams (Sex Love) - Dag Johan Haugerud

What Does that Nature Say to You - Hong Sang-soo

Hot Milk - Rebecca Lenkiewicz

If I Had Legs I’d Kick You - Mary Bronstein

Kontinental ’25 - Radu Jude

The Message - Iván Fund

Mother’s Baby - Johanna Moder

The Blue Trail - Gabriel Mascaro



Reflection In A Dead Diamond - Hélène Cattet, Bruno Forzani



Living The Land - Huo Meng



Timestamp - Kateryna Gornostai



The Ice Tower - Lucile Hadžihalilović



What Marielle Knows - Frédéric Hambalek



Girls On Wire - Vivian Qu



Yunan - Ameer Fakher Eldin

Schaut hier einen Trailer zum Berlinale-Eröffnungsfilm Das Licht:

Das Licht - Trailer (Deutsch) HD

Zu den spannendsten Filmen im Wettbewerb zählt ein neuer Film von Boyhood-Regisseur Richard Linklater. In Blue Moon mit Ethan Hawke und The Substance-Star Margaret Qualley widmet er sich dem Komponisten-Duo Richard Rodgers und Lorenz Hart, das mit Songs wie "My Funny Valentine" und "Blue Moon" berühmt wurde.

Aufregend ist auch ein neuer Film des Regie-Duos Hélène Cattet und Bruno Forzani. Mit kunstvoll-brutalen Werken wie Der Tod weint rote Tränen haben sie dem Retro-Horror-Genre ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Ihr neuer Spielfilm Reflection In A Dead Diamond soll das Spionage-Genre auf den Kopf stellen.

Neben dem Wettbewerb und dem Eröffnungsfilm wird unter anderem Mickey 17 von Parasite-Regisseur Bong Joon-ho als Berlinale Special-Gala Deutschlandpremiere feiern. Der Sci-Fi-Blockbuster mit Robert Pattinson in der Rolle diverser Klone, die auf einer Weltraummission ständig getötet werden, wurde mehrfach verschoben und soll am 6. März 2025 endgültig ins Kino kommen.

Als Special-Gala und Deutschlandpremiere wird auch das Bob Dylan-Biopic Like a Complete Unknown von Regisseur James Mangold mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle gezeigt.

Alle wichtigen Infos zur Berlinale 2025

Die diesjährige Ausgabe des Filmfestivals findet in Berlin vom 13. Februar bis 23. Februar 2025 statt. Als große Neuerung hinter den Kulissen übernimmt Tricia Tuttle dieses Jahr die Rolle als Intendantin nach Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Damit ist sie wesentlich für die Gestaltung des Filmprogramms verantwortlich.

Als große Änderung hat sie eine neue Kategorie namens Perspectives eingeführt. Darin konkurrieren 14 Spielfilmdebüts um einen Preis, der von einer dreiköpfigen Jury vergeben wird.

Alle Filme in der neuen Berlinale-Sektion Perspectives 2025 im Überblick

The Settlement - Mohamed Rashad

Shadowbox - Tanushree Das, Saumyananda Sahi

BLKNWS: Terms & Conditions - Kahlil Joseph

Where the Night Stands Still - Liryc Dela Cruz

The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) - Ernesto Martinez Bucio

Two Times João Liberada - Paula Tomás Marques

Eel - Chu Chun-Teng

How to Be Normal and the Oddness of the Other World - Florian Pochlatko

Little Trouble Girls - Urška Đukić

Mad Bills to Pay (or Destiny - Joel Alfonso Vargas

Growing Down - Bálint Dániel Sós

Punching The World - Constanze Klaue

We believe You- Arnaud Dufeys, Charlotte Devillers

That Summer In Paris - Valentine Cadic

Schauspielerin Tilda Swinton, bekannt aus Filmen wie We Need to Talk About Kevin oder jüngst The Room Next Door, wird auf der diesjährigen Berlinale der Ehrenbär für ihr Lebenswerk verliehen.

Vergangenes Jahr ging der Goldene Bär an die experimentelle Doku-Fiktion Dahomey von Regisseurin Mati Diop. Jury-Präsident der 75. Internationalen Filmfestspiele von Berlin ist dieses Jahr der Carol-Regisseur Todd Haynes. Er entscheidet mit weiteren Stars und Filmschaffenden, welche Filme aus dem Wettbewerb prämiert werden.



Moviepilot wird auch dieses Jahr bei der Berlinale vor Ort sein und euch erste Eindrücke liefern.