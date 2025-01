Einer der größten Sci-Fi-Filme 2025 wurde 3 Mal verschoben und endlich ist klar, warum: Robert Pattinson ist schuld

Ein mehrfach geklonter Robert Pattinson erforscht im Sci-Fi-Abenteuer Mickey 17 einen Eisplaneten für Parasite-Regisseur Bong Joon Ho. Trotz der erfolgversprechenden Prämisse wurde der Kinostart mehrfach verschoben.

Unter allen Science-Fiction-Starts 2025 ist Mickey 17 einer der aufregendsten. Der Film schaffte es bei den Moviepilot:innen auf Platz 4 der am meisten erwarteten Filme des neuen Jahres. Obwohl international viele Sci-Fi-Fans das Klon-Abenteuer herbeisehnen, wurde der Weltraum-Abstecher aber immer wieder verschoben. Lange war unbekannt, wieso. Jetzt wissen wir, dass es anscheinend an Robert Pattinson lag.

Verschobener Sci-Fi-Start: Mickey 17 braucht Robert Pattinson für einen Erfolg

Ursprünglich hätte Mickey 17 schon am 28. März 2024 in die deutschen Kinos kommen sollen. Der Start wurde kurz vorher aber plötzlich gestrichen, scheinbar wegen Verzögerungen der Post-Produktion und den Nachwehen des Hollywood-Streiks. Auch die nächste geplante Veröffentlichung Ende Januar 2025 blieb nicht bestehen. Mit dem 17. April 2025 schien der Sci-Fi-Film einen guten Platz, pünktlich zu Ostern gefunden zu haben, wechselte dann überraschend noch einmal das Datum: nach vorn, zum jetzigen 6. März 2025.

Warum das viele Hin und Her? Wie das Branchenblatt Deadline berichtet, war Mickey 17 bereits im Januar 2023 abgedreht, also vor zwei Jahren. Regisseur Bong Joon-ho darf über den letzten Schnitt entscheiden, arbeitete aber mit Vorschlägen von Warner Bros. zusammen. Über Veröffentlichungstermine entscheidet aber das Studio. Und anscheinend haben die ersten zwei Trailer zu Mickey 17 nicht genug Aufmerksamkeit generiert. Die mehr als 41 Millionen Views sollen bei dem, was heutzutage als "viral" durchgeht, weit hinter dem Superman-Rekord oder auch dem Minecraft Film liegen.

Da Mickey 17 Warner stattliche 80 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, braucht selbst Oscar-Preisträger Bong Joon-ho einen Erfolgs-Anschubser und deshalb ruht der Film jetzt (trotz eines Casts, der auch Mark Ruffalo, Toni Collette und Steven Yeun umfasst) auf den Schultern seines Hauptdarstellers, Robert Pattinson.

Der The Batman-Star ist allerdings gerade auf einem Karrierehoch, mit vielen neuen Filmprojekten, weshalb es in der Vergangenheit schwer war, seine Verfügbarkeiten als viel beschäftigter Schauspieler mit der internationalen Bewerbung von Mickey 17 zu koordinieren. Im März scheint jetzt aber ein Datum gefunden worden zu sein, bei dem Pattinson bei der Promo-Tour vorab keine Termin-Überschneidungen mit anderen Dreharbeiten hat.

Solange Robert Pattinson also mit Interviews, TV- sowie Roter-Teppich-Auftritten Präsenz zeigt, scheint Warner zu hoffen, den 262-Millionen-Erfolg von Parasite wiederholen zu können.

Davon handelt der Sci-Fi-Film Mickey 17

Mickey 17 basiert auf dem Roman Mickey 7 – Der letzte Klon * von Edward Ashton. Robert Pattinson spielt in dem Science-Fiction-Film einen Mann, der sich als entbehrlicher Mitarbeiter für eine Weltraum-Mission meldet, bei der ein Eis-Planet kolonialisiert werden soll. Konkret bedeutet das: Immer, wenn Mickey bei gefährlichen Aufgaben draufgeht, wird einfach sein nächster Klon aufgeweckt. Doch bei der 17. Regeneration läuft etwas schief, weil der vorige Klon doch nicht so tot ist, wie gedacht.

