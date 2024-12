Spektakuläre Zombie-Reihe kehrt nach 22 Jahren zurück: Erstes Poster verspricht schon pures Grauen

22 Jahre nach dem Original setzt 28 Years Later die verstörende Zombie-Horror-Geschichte von Danny Boyle und Alex Garland fort. Jetzt gibt es das erste Poster zum neuen Film.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würden wir nie wieder einen Film aus der von 28 Days Later gestarteten Horror-Reihe sehen. 2002 rannten die Infizierten erstmals durch die Straßen von London und sorgten für Angst und Schrecken. Fünf Jahre später wurde die wegweisende Zombie-Modernisierung mit 28 Weeks Later fortgesetzt.

Der nächste Eintrag der Reihe hat jedoch lange auf sich warten lassen. Jahrelang hing ein dritter 28-Film in der Schwebe. Seit Januar wissen wir aber: 28 Years Later kommt definitiv und bringt die drei wichtigsten Personen des ersten Films zurück: Regisseur Danny Boyle, Drehbuchautor Alex Garland und Hauptdarsteller Cillian Murphy.

Erstes Poster zu 28 Years Later zeigt ein Meer aus Totenköpfen

Von Anfang Mai bis Ende Juni liefen die Dreharbeiten zu 28 Years Later. Jetzt gibt es den ersten offiziellen Einblick in den Film. Um einen Trailer oder ein konkretes Szenenbild handelt es sich zwar noch nicht. Dafür hat Sony das erste Poster enthüllt, das ein vertrautes Motiv der Reihe zurückbringt: das Warnsymbol für Biogefährdung. Dieses Mal setzt es sich aus unzähligen roten Totenköpfen zusammen.

Dazu passt auch die Tagline des neuen Films: "Time didn't heal anything", steht bedrohlich am unteren Rand des Posters geschrieben. Selbst nach all den Jahren scheint der Rage-Virus die Welt fest im Griff zu haben. Die Zeit hat keine Wunden geheilt. 28 dürfte genauso düster und hoffnungslos weitergehen, wie die Reihe aufgehört hat.

Das Poster bestätigt die drei zentralen Stars der Fortsetzung, allen voran Jodie Comer, die erst dieses Jahr in dem endzeitlichen The End We Start From begeisterte. Dazu gesellen sich Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter) und Ralph Fiennes (Konklave). Murphy wird voraussichtlich nur in einer kleinen Nebenrolle auftauchen.

Horror-Fortsetzung: Wann startet 28 Years Later im Kino?

28 Years Later startet am 6. Juni 2025 in den deutschen Kinos und ist als Auftakt einer neuen Trilogie konzipiert. Der nächste Film, 28 Years Later Part II: The Bone Temple, befindet sich bereits in Produktion und wird von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta inszeniert. Um was sich die Trilogie genau dreht, ist bisher unklar.