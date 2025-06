Marvel-Hoffnung bestätigt: Spider-Man 4 bringt Zendaya offiziell zurück und nimmt großen Neuzugang auf

Spider-Man-Stars Zendaya und Jacob Batalon kehren offiziell für den 4. Teil der Superhelden-Reihe, Brand New Day, zurück. Dazu gibt es einen bekannten Neuzugang.

Tom Holland kehrt nächstes Jahr in seinem vierten Solo-Abenteuer als Spider-Man auf die Kinoleinwände zurück. In Spider-Man: Brand New Day dürfen sich Fans jedoch über weitere Rückkehrer der beliebten Marvel-Reihe freuen. Denn nicht nur wurde Peter Parkers engstes Umfeld für den neuen Streifen bestätigt. Auch gibt es einen namhaften Neuzugang aus dem MCU.

Punisher-Star Jon Bernthal stößt neben Zendaya und Jacob Batalon zu Spider-Man 4

Wie The Hollywood Reporter nun offiziell bestätigte, werden Zendaya und Jacob Batalon als MJ und Ned in Brand New Day zurückkehren. Zuvor wurde die Rückkehr der beiden Figuren von Fans rege diskutiert, da Spider-Man: No Way Home damit endete, dass die Welt von ihrem Wissen befreit wurde, wer Peter Parker wirklich ist – und damit auch MJ und Ned. Der Umfang ihrer Rollen für das neue Marvel-Abenteuer bleibt daher weiterhin unklar.

Darüber hinaus wird Jon Bernthal als Punisher zu Spider-Man 4 stoßen. Der knallharte Rächer gab in der Netflix-Serie Marvel's Daredevil sein Superhelden-Debüt, bevor er auf Netflix seine eigene Serie bekam. In Daredevil: Born Again kehrte Bernthal zuletzt in seiner Paraderolle zurück. In Brand New Day wird er das erste Mal auch auf der großen Leinwand als Marvel-Held zu sehen sein.

Zuvor wurde Sadie Sink als großer Neuzugang für den Action-Kracher bestätigt. Welche Rolle der Stranger Things-Star innehaben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die Gerüchte zur Besetzung kursieren von den bekannten Comic-Figuren Spider-Girl oder Gwen Stacey zu einer alternativen Version von MJ.

Wann kommt Spider-Man 4: Brand New Day ins Kino?

Sicher erfahren wir es spätestens am 30. Juli 2026, wenn Spider-Man 4: Brand New Day in die deutschen Kinos einzieht. Die Dreharbeiten werden noch diesen Sommer in England aufgenommen. Die Regie übernimmt Destin Daniel Cretton, der zuvor Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings inszenierte.

Zuvor dürfen sich Marvel-Fans jedoch noch auf The Fantastic Four: First Steps auf der großen Leinwand freuen. Der Superhelden-Kracher mit Pedro Pascal und Vanessa Kirby startet hierzulande am 24. Juli 2025 im Kino.