Statt England-Spiel im TV: Heute läuft ein richtig teurer Fantasy-Blockbuster, der ein ganzes Universum zerstört hat

Dieser gewaltige Fantasy-Film, der heute im TV kommt, nimmt sich einer ritterlichen Sage an. Trotz der kostenintensiven Inszenierung von Guy Ritchie scheiterte der Blockbuster an den Kinokassen.

Heute spielt England gegen Serbien in der Fußball-EM und überschneidet sich mit unserem heutigen TV-Tipp, der ebenfalls einer britischen Produktion entstammt. King Arthur: Legend of the Sword sollte der Beginn eines sechsteiligen Franchise werden, scheiterte aber direkt und stampfte damit ein ganzes Universum wieder ein.

Englische Sage statt England-Spiel der EM? Darum geht es in dem Fantasy-Blockbuster King Arthur: Legend of the Sword

Nachdem König Uther Pendragon ermordet wurde, reißt sein Bruder Vortigen (Jude Law) die Krone an sich. Der rechtmäßige Erbe, Uthers Sohn Arthur (Charlie Hunnam), weiß nichts von seiner Herkunft und wächst in den Gassen von London auf. Als er eines Tages das legendäre Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, ändert sich sein Schicksal. Mithilfe der magischen Waffe und einer Gruppe von Widerstandskämpfern macht sich Arthur auf, seinen tyrannischen Onkel zu stürzen und den Thron zurückzuerobern.

Warner Bros. King Arthur: Legend of the Sword

King Arthur-Universum scheitert schon nach einem Film

Ein Erfolgsrezept einfach kopieren, klappt in den seltensten Fällen. So ist auch das King Arthur-Franchise gescheitert, bevor es überhaupt richtig losging. Als in den 2010er Jahren das Mavel Cinematic Universe einen Kracher nach dem nächsten herausbrachte, wollten andere Studios ihr eigenes Film-Universum erschaffen. Universal scheiterte schon beim ersten Versuch mit Die Mumie mit Tom Cruise und auch Warner Bros. musste das geplante Franchise nach King Arthur direkt wieder einstampfen.

Mehr Film News: Steven Spielbergs neuer Kinofilm soll Science-Fiction mit UFOs werden

Eigentlich sollten sechs Filme die Artus-Sage im modernen Fantasy-Blockbuster-Gewand neu erzählen. Obwohl der beliebte Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam in die Titelrolle schlüpfte und der gefeierte Regisseur Guy Ritchie den Film inszenierte, wollten nicht genügend Leute die 175 Millionen Dollar-schwere Produktion sehen.

Weltweite spielte der Fantasy-Film nur knapp 140 US-Dollar ein. Und auch die Kritiken vielen nicht sonderlich positiv aus. Auf Rotten Tomatoes erhielt King Arthur Legend of the Sword nur einen Kritikerscore von 31 Prozent. Immerhin konnte es 69 Prozent des Publikums überzeugen.

Wann läuft King Arthur: Legend of the Sword im TV?

Am heutigen Sonntag, den 16. Juni um 20:15 Uhr zeigt ProSieben die King Arthur-Verfilmung und überschneidet sich mit dem EM-Spiel England gegen Serbien, welches um 21:00 Uhr beginnt. Eine Wiederholung des Streifens gibt es in der Nacht auf den 17. Juni um 01:55 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr King Arthur jederzeit auf WOW streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.