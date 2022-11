Spoiler-Panne vor The Walking Dead-Finale: Sender verrät möglichen Tod in der letzten Folge

Das Ende von The Walking Dead steht kurz bevor. Auf den ersten Bildern zur letzten Folge nach 11 Staffeln hat sich ein gewaltiger Spoiler versteckt. Wurde das Schicksal eines Charakters bereits verraten?

In wenigen Tagen wird die letzte Folge von The Walking Dead gezeigt. Und nach jahrelangem Herumtrödeln schürt die Serie kurz vor Schluss mit einer enormen Dringlichkeit und Spannung die Vorfreude auf das Finale, das noch einige Fragen beantworten muss. Wird Rick auftauchen? Und wer wird in der letzten Schlacht sterben?

Achtung, es folgen potenzielle Spoiler für das The Walking Dead-Finale:

Vor der Ausstrahlung der 24. Folge von The Walking Dead Staffel 11 hat der US-Sender AMC kürzlich jede Menge Fotos veröffentlicht, die einige spannende Einblicke in das heißerwartete Finale bieten. Ein Bild aber verrät etwas zu viel. Und zwar den möglichen Tod eines Charakters.

The Walking Dead: Wurde aus Versehen der Tod von Luke im Finale verraten?

Auf den ersten Blick mag der Spoiler gar nicht auffallen. Wir sehen auf einem Bild Carol (Melissa McBride), Princess (Paola Lázaro) und Maggie (Lauren Cohan), die sich schwer bewaffnet der riesigen Horde von Untoten stellen, die über das Commonwealth herfällt und die Überlebenden in einer engen Gasse umzingelt.

© AMC Die Schlacht um das Commonwealth

Wer aber genau hinsieht, erkennt einen bekannten Charakter, der hinter ihnen von Leichen umringt am Boden liegt: Luke (Dan Fogler). Ist das Mitglied der Gruppe um Magna, Connie und Yumiko bereits tot? Oder stellen sich die Charaktere schützend um ihren bewusstlosen Freund?

© AMC Wenig Hoffnung für Lukes Überleben

Das Bild wirft einige Fragen auf. Und auf Twitter sind sich zahlreiche Fans bereits sicher, dass hier der schockierende Tod von Luke gespoilert wurde. Mittlerweile hat der Sender AMC das Spoiler-Bild wieder von der Presseseite entfernt.

Der seit Staffel 9 zur Besetzung gehörende Charakter Luke ist gerade erst nach über zwei Jahren der Abwesenheit überraschend zurückgekehrt. Etwa nur, um gleich direkt getötet zu werden? Ganz überraschend wäre Lukes Ableben nicht. In den The Walking Dead-Comics starb er schon viel früher im Zuge des Whisperer-Kriegs. Sein abgetrennter Kopf landete auf Alphas Grenzzaun.

Wann läuft The Walking Dead Staffel 11 Folge 24 bei Disney+?

Die letzte Folge der finalen The Walking Dead-Staffel wird am Montag, den 21. November 2022 am frühen Morgen bei Disney+ * veröffentlicht. Das Serienende wird etwas über 60 Minuten (90 Minuten inkl. Werbung) lang sein. In den USA erfolgt die Ausstrahlung von Folge 24 am 21. November kurz zuvor um 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit.

