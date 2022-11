The Walking Dead bringt kurz vor dem Finale vermisste Figur zurück – und mit der hat niemand mehr gerechnet

The Walking Dead Staffel 11 bringt kurz vor dem Finale einen vermissten Charakter überraschend zurück. Diesen haben wir seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen.

Das Ensemble von The Walking Dead ist riesig. Kurz vor dem Finale nach 11 Staffeln platzt der Serienvorspann mit 20 Namen der aktuellen Hauptdarstellenden aus allen Nähten. Da könnte es einigen Fans gar nicht aufgefallen sein, dass eine Figur seit über zwei Jahren gar nicht zu sehen war. Diese wurde jedoch nicht komplett aus der Zombieserie geschrieben, sondern feiert nun ihre überraschende Rückkehr.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead Staffel 11, Folge 22:

The Walking Dead bringt Dan Fogler als Luke für das Finale zurück

Groß ist die Überraschung in der 22. Episode mit dem Titel Glaube (im Original: Faith). Drei Folgen vor dem großen Serienfinale springt der Charakter Luke plötzlich aus dem Geäst vor Aaron und seine Gruppe als wäre er nie weg gewesen. Es ist der erste Auftritt vom Phantastische Tierwesen-Star Dan Fogler nach 27 Folgen der Abwesenheit.

© AMC The Walking Dead bringt Luke zurück

Dan Fogler trat erstmals in Staffel 9 nach dem großen Zeitsprung als der aus dem The Walking Dead-Comics bekannte Charakter Luke in Erscheinung. Er ist Mitglied der Gruppe um Magna und Yumiko. Überraschenderweise überlebte die Figur mehr als nur ein paar Folgen. Denn in der Vorlage zählte Luke zu den Opfern von Alphas Zaunmassaker.

Das letzte Mal sahen wir Luke in der 16. Folge von Staffel 10. In den sechs nachfolgenden Bonusfolgen und dem Großteil von Staffel 11 glänzte er mit Abwesenheit – aus gutem Grund. Dan Folger ist ein gefragter Schauspieler in Hollywood und musste sein Engagement in The Walking Dead unter anderem für seine Verpflichtungen gegenüber dem Phantastische Tierwesen-Franchise pausieren.

Fogler war in den vergangenen zwei Jahren alles andere als untätig. Seit seinem letzten Auftritt in The Walking Dead stand Dan Folger als No-Maj Jacob Kowalski für Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse vor der Kamera, spielte den Regisseur Francis Ford Coppola in der Der Pate-Making-of-Serie The Offer und übernahm eine Rolle in dem Biopic Spinning Gold.

Jetzt aber ist Dan Folger zurück als Ex-Musiklehrer Luke, der sich gemeinsam mit seiner Oceanside-Liebe Jules in den finalen drei Folgen von The Walking Dead dem letzten Kampf gegen das Commonwealth und eine Armee von Untoten anschließt. Und hoffentlich ist er nicht bloß zurückgekehrt, um am Ende doch noch zu sterben.

The Walking Dead Staffel 11: Wann kommt das Serienfinale zu Disney+?

Die 11. und finale Staffel von The Walking Dead umfasst insgesamt 24 Folgen. In Deutschland wird das Serienfinale am 21. November 2022 bei Disney+ * zu streamen sein.

