Netflix-Hit Squid Game erklärt: Neue Theorie löst eins der größten Serien-Rätsel

Die südkoreanische Serie Squid Game bricht auf Netflix gerade alle Rekorde. Eine neue Theorie legt jetzt nahe, dass die Farben Rot und Blau in Staffel 1 bedeutsamer sind, als wir denken.

Seit dem 17. September 2021 kann Staffel 1 von Squid Game bei Netflix gestreamt werden. Rund zweieinhalb Wochen lässt sich sagen: Die Serie über tödliche Kinderspiele in einem zutiefst unfairen System ist der größte Hit des Streaming-Jahres und könnte sogar einen Bridgerton-Rekord brechen.

Im Kern ist die Geschichte der ersten 9 Folgen recht einfach: Mehrere Personen mit Geldproblemen kämpfen sich durch zunehmend brutaler werdende Spiele. Wer gewinnt, bekommt eine riesige Geldsumme. Wer verliert, stirbt. Squid Game ist allerdings deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Eine neue Theorie scheint endlich eine der größten offenen Fragen zu klären – und gibt eine erste Aussicht auf Staffel 2. (Achtung, Spoiler für Ereignisse aus der kompletten 1. Staffel!)

Die Farben Rot und Blau spielen in Squid Game eine ebenso wichtige Rolle wie in Matrix

Der Moment in Matrix, in der sich Neo zwischen der roten und der blauen Pille entscheiden muss, gehört zu den ikonischsten Filmszenen aller Zeiten. Auch in Squid Game spielen diese beiden Farben eine große Rolle und tauchen in mehreren Kontexten auf:

Als Protagonist Seong Gi-Hun für das Spiel rekrutiert wird, hält ihm der mysteriöse Business-Mann zwei unterschiedlich farbige Umschläge hin: einen blauen und einen roten

hin: einen blauen und einen roten Die Teilnehmenden am Spiel tragen grünlich-blaue Trainingsanzüge. Die Aufseher, die die ausgeschiedenen Personen eliminieren, rote Overalls .

. Gi-Hun färbt sich am Ende von Staffel 1 die Haare rot

Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass diese Farbentscheidungen kein Zufall sind oder getroffen wurden, weil Serienschöpfer Dong-hyuk Hwang ein riesengroßer Fan der Farben Blau und Rot ist. Was bedeutet diese Zweifarbigkeit für Staffel 1 und möglicherweise auch Staffel 2 von Squid Game?

Die Farbtheorie beantwortet eine der größten Fragen zur Netflix-Serie Squid Game

In Squid Game gibt es viele versteckte Hinweise, über die sich stundenlang diskutieren lässt. Eine der spannendsten Fragen zu Staffel 1 war allerdings, woher die Unmengen an Overall-Typen herkommen, die für die Einhaltung der Spielregeln sorgen und die Teilnehmenden ohne mit der Wimper zu zucken eliminieren. Wurden sie über LinkedIn angeworben? Gab es eine ganz normale Jobausschreibung? Wohl kaum.

Laut der Farbtheorie liegt die Antwort auf diese Frage in der Szene, in der Gi-Hun von dem Businessmann an der U-Bahn-Haltestelle rekrutiert wird. Der hält ihm zwei Umschläge hin. Gi-Hun entscheidet sich für den blauen – und trägt als Teilnehmer des tödlichen Spiels schließlich einen Trainingsanzug in einer ähnlichen Farbe. Was, so die Theorie, wenn auch die Overall-Aufseher auf die gleiche Art rekrutiert werden und ähnlich hohe Geldsummen versprochen bekommen wie die Spieler:innen?

Somit hätte Gi-Hun auch als Aufseher enden können. Er hätte sich nur für den roten Umschlag entscheiden müssen. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.

Das verraten die Farben über Squid Game Staffel 2

Wie bereits erwähnt, färbt sich Gi-Hun die Haare rot, nachdem er das Spiel als Sieger verlassen hat. Auf den ersten Blick wirkt diese Entscheidung absurd. Warum sollte sich ein erwachsener Familienvater nach einer unvergleichlich traumatischen Erfahrung plötzlich für eine derart ... spezielle Frisur entscheiden?

Das Rot seiner Haare könnte allerdings darauf hindeuten, was der Protagonist in Squid Game Staffel 2 vorhat. Gi-Hun hat nämlich eindeutig noch nicht mit dem Spiel abgeschlossen und könnte versuchen, die Organisation dahinter zu Fall zu bringen. Ein einfacher Weg, sich in den nächsten Wettbewerb zu mogeln, wäre es, als Aufseher teilzunehmen. Und welche Farbe haben die Overalls der Leute, die über die Teilnehmenden wachen und Einblick hinter die Kulissen haben? Genau, Rot.

