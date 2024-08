Squid Game Staffel 2 startet im Dezember und das Ende der Netflix-Serie steht auch schon fest

Ein neues Video zur 2. Staffel von Squid Game verrät endlich den Start der neuen Episoden. Darüber hinaus ist jetzt auch das Ende der Netflix-Serie bekannt.

Seit drei Jahren warten wir auf die 2. Staffel von Squid Game, bisher hat sich Netflix aber sehr vage mit seinen Ankündigungen gehalten. Bereits die offizielle Verlängerung hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, obwohl schnell klar war, dass der südkoreanische Survival-Thriller einer der größten Hits des Streaming-Diensts ist.

Mit über 2,2 Milliarden gesehenen Stunden ist Squid Game die erfolgreichste Serie, die Netflix je veröffentlicht hat. Jetzt steht endlich das Startdatum der neuen Episoden fest. Wie aus einem kurzen Teaser-Video hervorgeht, startet die 2. Staffel von Squid Game am 26. Dezember 2024 bei Netflix – und das ist noch nicht alles.

Netflix enthüllt: Squid Game Staffel 2 kommt im Dezember 2024 und Staffel 3 beendet die Serie 2025

Nicht nur verrät das Teaser-Video den Start der 2. Staffel. Ganz am Ende erscheint eine Texttafel, die die Ankunft der 3. Staffel für 2025 bei Netflix bestätigt. Die Wartezeit auf die Fortsetzung der Geschichte fällt dieses Mal somit deutlich kürzer aus. Damit steht aber auch das Ende der Serie fest. Von der "finalen Staffel" ist die Rede.

Auch wenn Squid Game genau im Netflix-Schnitt liegt (viele Serien des Streaming-Diensts umfassen nur drei Staffeln), überrascht die Ankündigung bei einem Überflieger wie diesem trotzdem. Warum würde sich Netflix so schnell wieder von einem seiner größten Hits verabschieden, nachdem er so lange für die Verlängerung gekämpft hat?

Gleichzeitig lässt das beschlossene Ende hoffen, dass die kreativen Köpfe hinter der Serie in den nächsten zwei Staffeln genau die Geschichte erzählen können, die sie wollen. Das Team um Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk (The Fortress) kann jetzt aus allen Rohren feuern und muss die Story nicht unnötig in die Länge ziehen.



Squid Game endet nach Staffel 3: Netflix kann das Franchise in Zukunft trotzdem noch ausbauen

Zudem kann Netflix jederzeit mit einem Spin-off ins Squid Game-Universum zurückkehren. Mit Squid Game: The Challenge wurde letztes Jahr sogar eine Reality-Show gelauncht. Bei anderen Franchises wie Haus des Geldes, The Witcher und Co. haben wir ebenfalls gesehen, wie flexibel der Streamer beim Ausbau seiner Marken ist.