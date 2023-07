Star eines der schlimmsten Marvel-Flops aller Zeiten kehrt für Deadpool 3 zurück – der Regisseur drehte danach nie wieder einen Film

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Deadpool 3, in dem Hugh Jackman als Wolverine sein MCU-Debüt abliefert. Wie sich herausstellt, ist er nicht der einzige Star der alten Marvel-Ära, der zurückkehrt.

Alles deutet darauf hin, dass Deadpool 3 der nächste große Multiversums-Film im Marvel Cinematic Universe wird. Während Ryan Reynolds einmal mehr die Rolle des Sprüche klopfenden Titelhelden übernimmt, kehrt Hugh Jackman als Wolverine zurück, obwohl er sich in dem 2017 erschienenen Logan von der Rolle verabschiedet hat.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, dürfen wir uns mindestens auf ein weiteres vertrautes Gesicht aus den alten Marvel-Filmen von 20th Century Fox freuen: Jennifer Garners Elektra. In zwei Filmen war die Figur bisher zu sehen: Daredevil (2003) und Elektra (2005), der als einer der bittersten Marvel-Flops überhaupt gilt.

Deadpool 3: Jennifer Garner kehrt als Elektra zurück und vielleicht ist auch Ben Afflecks Daredevil dabei

Elektra wurde mit einem Budget gedreht, das sich je nach Quellenangabe zwischen 43 und 65 Millionen US-Dollar bewegt. Dem gegenüber steht ein Einspielergebnis von 57 Millionen US-Dollar, was für einen Superhelden-Blockbuster viel zu wenig ist. Elektra ging als Flop in die Geschichtsbücher ein und hatte verheerende Konsequenzen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Elektra schauen:

Elektra - Trailer (Deutsch)

Gemeinsam mit dem DC-Film Catwoman, der ebenfalls floppte, ist Elektra dafür verantwortlich, dass Hollywood lange Zeit einen großen Bogen um Superhelden-Filme mit weiblicher Hauptrolle machte, bis Wonder Woman (822 Millionen US-Dollar Einspiel) und Captain Marvel (1,1 Milliarden US-Dollar Einspiel) ankamen.

Besonders hart hat der Elektra-Flop Regisseur Rob Bowman getroffen, der zuvor u.a. Die Herrschaft des Feuers und Akte X – Der Film ins Kino gebracht hatte. Nachdem Elektra finanziell enttäuschte und generell sehr negativ aufgenommen wurde, wechselte er komplett ins TV-Fach und hat nie wieder einen Kinofilm inszeniert.

Umso schöner ist es, dass immerhin Jennifer Garner zwei Dekaden nach ihrem Marvel-Debüt eine zweite Chance erhält. Ihr Auftritt in Deadpool 3 passt perfekt zu einem Marvel-Gerücht, das vor wenigen Wochen die Runde machte: Angeblich ist auch Ben Affleck als Daredevil am Start. Offiziell bestätigt ist das Casting allerdings nicht.

Wann startet Deadpool 3 mit Jennifer Garner im Kino?

Die Dreharbeiten zu Deadpool 3 laufen aktuell auf Hochtouren. Das hat einen bestimmten Grund: Schon am 1. Mai 2024 soll der Marvel-Blockbuster in die deutschen Kinos kommen. Es ist der insgesamt 34. Film aus dem Marvel Cinematic Universe. Zuvor erwartet uns noch der Start von The Marvels im November.

