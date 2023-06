Wildes Marvel-Gerücht: Ben Affleck soll schon nächstes Jahr in verschmähter Superhelden-Rolle zurückkehren

Ben Affleck hat sowohl für DC als auch für Marvel Superhelden gespielt. Einem Gerücht zufolge könnte er jetzt in Deadpool 3 auftauchen. Mit einer Rolle, die für ihn eine Riesenenttäuschung war.

Hollywood-Star Ben Affleck ist bei Superheld:innen-Fans vor allem als Batman bekannt. Aber auch für DC-Konkurrent Marvel schlüpfte er bereits 2003 in die Rolle von Daredevil. Gerüchten zufolge soll das rote Lederkostüm nach 20 Jahren erneut überstreifen. Und zwar ausgerechnet für Deadpool 3.

Gerücht: Ben Affleck wurde am Marvel-Set von Deadpool 3 gesehen

Das Gerücht geht auf den Journalisten KC Walsh zurück, der unter anderem für The Direct tätig ist. Walsh will Affleck am Set von Deadpool 3 gesehen haben, wie er unter anderem auf Twitter bestätigte. Die Verbindung zwischen Deadpool und Daredevil wurde daraufhin von diversen Medienseiten, wie etwa Cinemablend , gezogen.

Ob an Afflecks Daredevil-Auftritt etwas dran ist, kann momentan schwer festgestellt werden. Unwahrscheinlich ist es nicht. Immerhin ist Deadpool Teil des X-Men-Franchise, das wie Daredevil zur 20th Century Fox-Phase des Marvel-Universums gehört. Zudem sind Multiversums-Filme gerade im Trend, wie aktuell The Flash und Spider-Man: Across the Spider-Verse zeigen.

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Für Ben Affleck war der Marvel-Flop Daredevil eine große Enttäuschung. Womöglich will er die Erinnerung durch einen erneuten Auftritt aus seinem Gedächtnis tilgen. Spätestens nächstes Jahr können Fans im Kino das Gerücht auf seine Richtigkeit überprüfen. Deadpool 3 startet am 1. Mai 2024.

Podcast: Ist Secret Invasion die Marvel-Serie, die Nick Fury nach 15 Jahren MCU verdient hat?

8 Monate nach She-Hulk ist das Marvel Cinematic Universe mit der neuen Serie Secret Invasion zurück. Das Resultat ist erstaunlich ernst und brutal. Aktuell könnt ihr sie bei Disney+ streamen.

Ohne Superhelden und Multiversen wird Nick Fury in eine weltweite Skrull-Verschwörung hineingezogen und darf erstmals nach 15 Jahren die Hauptrolle spielen. Aber ist die MCU-Serie mit Samuel L. Jackson und Game of Thrones-Star Emilia Clarke auch gut? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

