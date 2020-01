Star Trek: Picard: Patrick Stewarts Rückkehr sorgt für maximale Verwirrung

Die erste Episode von Star Trek: Picard ist erschienen und lässt Fans mit vielen offenen Fragen zurück. Das ist ein gutes Zeichen für die kommenden Episoden.

Das Warten hatte am vergangenen Freitag, dem 24. Januar 2020, endlich ein Ende - und begann doch von Neuem: Nachdem die erste Episode von Star Trek: Picard über meinen Fernsehbildschirm geflimmert war, saß ich mit offenem Mund und vollem Kopf auf dem Sofa.



Star Trek: Picard - Viele Fragen, keine Antworten

Der Trailer hatte für mich jede Menge Fragen aufgeworfen, auf die ich mir mit der ersten Episode von Picard vielleicht nicht alle, aber wenigstens einige Antworten erhoffte. Allerdings lieferte mir die erste Folge eigentlich keine einzige Antwort - dafür aber jede Menge neue Fragen.



Das Ergebnis dieser maximalen Verwirrung: Ich wollte (und will) mehr. Mehr Picard. Mehr Star Trek. Mehr Romulaner. Ich will unbedingt wissen, was es mit dem Angriff der Androiden auf den Mars auf sich hat, was die Romulaner im Schilde führen und vor allem: wer Dahj (wirklich) ist.

Für mich steht fest: Besser hätte Picard kaum beginnen können. Warum ich denke, erkläre ich in diesem Artikel noch genauer, will aber an dieser Stelle trotzdem ein Wort der Warnung aussprechen: Es folgen Spoiler zur ersten Episode von Star Trek: Picard!



Enttäuschte Erwartungen? Ja, bitte!

Trailer wecken Erwartungen. Das sollen sie auch. Sie sollen die Zuschauer anregen, locken, Spannung erzeugen, Fragen aufwerfen. Das gelang dem langen Trailer zu Star Trek: Picard meiner Meinung nach hervorragend.



Ich hatte mir bereits ein Bild zusammengebastelt, worum es in Picard gehen könnte, was ich von der Serie erwarten würde - welche Konflikte, welche Figuren, welche Nähe zu The Next Generation.



Doch als ich mir die erste Episode von Picard dann angeschaut hatte, musste ich feststellen, dass alles ganz anders gekommen war, als ich gedacht hatte. Datas Rückkehr - ein Traum? Der Angriff auf den Mars und Picards Kommentar dazu - auf der Zeitlinie vor der ersten Episode? Die mysteriöse Frau aus dem Trailer - "Tochter"?

Als ich über die Folge, die ich gerade gesehen hatte, zu reflektieren begann, wurde mir schnell klar, dass Picard alles mögliche werden würde - nur nicht den Erwartungen entsprechend. Denn die erste Episode hat bereits gezeigt, wie geschickt die Serie mit den Erwartungen der Zuschauer spielt.

Zwischen Traum und Realität: Ein Spiel mit den Erwartungen



Wir alle hatten sicherlich bestimmte Vorstellungen davon, wie die Rückkehr von Picard aussehen sollte, damit sie als echte Star-Trek-Erfahrung durchgehen kann. Aber die erste Folge hat viele dieser Erwartungen eben genau nicht erfüllt. Ein paar Beispiele aus meiner eigenen Perspektive:



Dahj ist offensichtlich ein Androide - oder vielleicht doch etwas noch Komplexeres?

Dahj "stirbt" gleich in der ersten Folge (vermutlich nicht wirklich, daraus entwickelt sich wahrscheinlich noch irgendein Plot-Twist).



Die erste Episode erzählt praktisch nichts über den Angriff auf den Mars.

Data trifft auf Picard wohl (vorerst) nur in einem Traum.

Picard gelingt es, bereits mit der allerersten Episode ein Maß an Spannung und an Sogwirkung zu entfalten, wie ich es persönlich schon lange nicht mehr bei einer Serie erlebt habe. Als Zuschauer weiß ich nicht, was ich glauben kann, welche meiner Erwartungen sich erfüllen werden und was Traum, was Realität sein mag.



Doch genau das habe ich mit Picard gemeinsam: Ich bin auf einem ähnlichen Wissenstand wie die Hauptfigur der Serie. Ich kann deshalb mit Picard mitempfinden, kann seinen Schmerz fühlen und kann zum Teil - genau wie er - Traum und Realität schwer unterscheiden.



Zum Weiterlesen: So gut wie Picard war Star Trek schon lange nicht mehr

Picard hat deshalb alles in allem meine Erwartungen nicht erfüllt, aber in einem positiven Sinne: Die Serie spielt auf eine einzigartige Art und Weise mit meinem Wissen, meinem Empfinden dessen, was Star Trek: The Next Generation und die Figur Picards ausmacht. Und nach einem derart fulminanten Start kann ich kaum erwarten, welche meiner Erwartungen Picard noch enttäuschen wird.



Die 1. Staffel von Star Trek: Picard ist seit dem 24. Januar 2020 auf Amazon Prime zu sehen. Die neuen Folgen gibt es im Wochentakt.

Wie hat euch die erste Episode von Star Trek: Picard gefallen?