Star Trek Picard-Schock: Schon der dritte Rückkehrer wird brutal getötet

Star Trek: Picard begeistert durch die Rückkehr bekannter Figuren aus dem Trek-Kosmos. Die neue Folge schockiert nun mit dem Tod eines Fanlieblings.

Achtung, Spoiler zur 7. Folge von Picard: Die neuste Episode von Star Trek: Picard ist für Fans eine höchst emotionale Angelegenheit. Nicht nur das Wiedersehen mit Will Riker und Deanna Troi, sowie ihre niederschmetternde Familiengeschichte, rührt uns zu Tränen. Denn Freude weicht der Trauer um den aus The Next Generation bekannten Charakter Hugh (Jonathan Del Arco).

Star Trek - Picard schockt mit Hughs Tod

Auf dem Borg-Kubus spitzt sich die Lage in der Folge Nepenthe drastisch zu. Schurkin Narissa will wissen, wo sich Picard (Patrick Stewart) und Soji (Isa Briones) befinden. Dafür geht sie sogar über Leichen. Vor den Augen Hughs erschießt sie die von ihm gepflegten Ex-Borgs. Obwohl Elnor (Evan Evagora) zur Hilfe eilt und sich mit Narissa duelliert, verletzt sie schließlich Hugh mit einem Wurfmesser tödlich am Hals.

© CBS All Acces Star Trek Picard: Hugh

Für Star Trek-Fans ist die der schlimmste Tod der neuen Serie, die die Borg noch mehr zu hassen scheint als Jean-Luc Picard. Bereits der ehemalige Borg Icheb, bekannt aus Star Trek: Voyager, wurde nur für eine besonders blutige Todesszene zurückgeholt. Der Original-Darsteller kehrte für diesen Auftritt nicht zurück.

Auch Bruce Maddox, ein aus Next Generation bekannter Charakter, wurde für die Picard-Serie neu besetzt. Sein Auftritt hielt nur eine Folge lang, bevor auch er brutal ermordet wurde.

Star Trek Picard: Wer war Hugh?

Für Hugh-Fans als auch für Darsteller Jonathan del Arco ist dies ein schwerer Schlag. Sein Charakter trat erstmals in der Episode Ich bin Hugh in Star Trek: Next Generation auf. Arco lehnte seine Darbietung damals an seinen kurz zuvor verstorbenen Lebenspartner an, wie er im Interview mit Syfy verriet.

© Paramount Pictures Hugh in Star Trek: The Next Generation

Hugh trat erstmals als Borg-Drohne Dritter von Fünf auf, die von der Enterprise-Crew vom Borg-Kollektiv abgeschirmt wurde. Auf der Enterprise erkannte er, was Individualität bedeutet. Der Funke einer Revolution innerhalb der Borg war geboren. Ein weiteres Mal war Hugh in der Folge Angriff der Borg: Teil 2 zu sehen.

Der Charakter Hugh trat in insgesamt 3 Folgen von Star Trek Picard auf. 30 Jahre nach dem wir ihn das letzte Mal gesehen haben, arbeitete er für das Borg Reclamation Project auf dem Kubus, wo er ehemaligen Borgdrohnen, half ihre Traumata zu verarbeiten.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Die besten Sci-Fi-Ferien bei Netflix

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - empfehlen Andrea, Esther und Max die besten Sci-Fi-Serien bei Netflix und schauen, ob die frische 2. Staffel Altered Carbon dazugehört:

Vor 2 Jahren startete Altered Carbon bei Netflix mit der 1. Staffel und überraschte mit außergewöhnlicher Science Fiction, worauf wir im Podcast ausführlich eingehen. Die 2. Staffel hingegen hat mit einigen Problemen zu kämpfen.



Hat euch Hughs plötzlicher Tod in Star Trek Picard getroffen?