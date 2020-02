Star Trek: Picard wird noch einmal zum Borg in Vorschau auf Folge 6

Die Vorschau zu Star Trek: Picard Folge 6 bringt den Admiral und seine Crew auf den Borg-Kubus. Endlich nimmt die Geschichte an fahrt auf.

Achtung, Spoiler zu Star Trek - Picard: Nach einigen Umwegen konnte Admiral Jean-Luc in der 5. Folge von Star Trek: Picard endlich den Aufenthaltsort von Soji erfahren. In der kommenden Episode wird die Geschichte Picards erstmals mit der Handlung um den Borg-Kubus kollidieren. Erwartet uns etwa eine Rückkehr von Picard als Locutus von Borg?



Die nächste Episode von Star Trek: Picard trägt den Titel The Impossible Box. Mit dieser starten wir in die zweite Hälfte der 1. Staffel, die uns endlich Antworten auf die Mysterien um Borg und Romulaner liefern muss. Den Trailer zu Folge 6 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

Star Trek Picard: Endlich geht die Handlung voran

Auch wenn es großen Spaß macht, sich wieder in die Welt von Star Trek zu stürzen, kommt die Story von Picard nur sehr langsam in Fahrt. Immerhin dauerte es schon 4 Episoden, bis Jean-Lucs (Patrick Stewart) neue Crew des Schiffes La Sirena überhaupt vollständig war.

Picards Suche nach dem Forscher Bruce Maddox kam in der vergangenen Episode zu einem abrupten Ende. Doch vor seinem Ableben konnte Maddox noch den Aufenthaltsort von Soji Asha (Isa Briones) enthüllen, nach der Picard seit der ersten Folge sucht.

Dem Trailer zur Episode The Impossible Box nach wird die Geschichte um Soji auf dem Borg-Kubus ihren Höhepunkt erreichen und uns hoffentlich Antworten liefern, wer oder was sie wirklich ist. Sojis Selbsterkenntnis scheint mit einer mysteriösen Box und einem rätselhaften Ritual in Zusammenhang zu stehen.

Star Trek: Wir brauchen mehr Picard-Borg-Konflikte

Von dem ersten Zusammentreffen von Seven of Nine und Picard haben sich Fans viel versprochen. Leider musste sich die ehemalige Borgdrohne nach nur einer Folge schon wieder verabschieden, doch die Interaktion der beiden lässt und kurz auf das tief verborgene Trauma Picards blicken, der einst von den Borg assimiliert wurde und als Locutus für ihre Zwecke eingesetzt wurde.

Seven of Nine (Jeri Ryan) gesteht er, dass er seine Menschlichkeit nach seiner Zeit im Kollektiv nie komplett zurückerlangt hat. Umso spannender dürfte nun die kommende Episode werden, wenn Picard noch einmal einen Borg-Kubus betritt.

Im Trailer erhaschen wir einen kurzen Blick auf einen Borg, der verdächtig nach Locutus von Borg aussieht. Wird es Flashbacks geben? Hat Picard Albträume, in denen er erneut assimiliert wurde? Die nächste Folge kann gar nicht schnell genug kommen.

Star Trek: Picard - Trailer zu Staffel 1 Folge 6

Die Picard-Folge The Impossible Box erscheint hierzulande am 28. Februar 2020 bei Amazon Prime Video. Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden.



Wie steht ihr zu der Borg-Kubus-Storyline in Star Trek Picard?