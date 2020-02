Star Trek - Picard: Seven of Nines Rückkehr klaut bei Star Wars 8

Die Vorschau zu Star Trek: Picard Folge 5 bringt Picard und seine Crew auf einen Casino-Planeten, der stark an Star Wars 8 erinnert. Dazu gibt's ordentlich Action mit Seven of Nine.

Achtung, Spoiler zu Star Trek - Picard: Die 4. Episode von Star Trek: Picard endete mit der spektakulären Rückkehr der aus Star Trek: Raumschiff Voyager bekannten Figur Seven of Nine (Jeri Ryan). Auch wenn ihr Auftritt nicht mal eine Minute dauerte, können sich Fans der ehemaligen Borg-Drohne umso mehr auf die kommende Folge freuen.



Die nächste Episode von Star Trek: Picard trägt den Titel Stardust Cty Rag und verspricht bombastische Phaser-Action mit Seven of Nine, die Picard und die Crew der La Sirena auf den Vegas-Planeten Freecloud begleitet.

Star Trek Picard: Die nächste Folge erinnert an Star Wars 8

Picards (Patrick Stewart) Suche nach dem Forscher Bruce Maddox musste in der letzten Folge mit einem kleinen Zwischenstopp auf dem Planeten Vashti unterbrochen werden. Denn erst jetzt ist seine neue Crew wirklich vollständig. Da der gealterte Admiral auf einer derart gefährlichen Mission nicht in Nahkämpfe verwickelt werden kann, hat er nun den Romulaner Elnor (Evan Evagora) an seiner Seite - der vielleicht coolste neue Charakter von Star Trek Picard.

In der nächsten Folge geht es für die La Sirena nun aber wirklich nach Freecloud, einem Vergnügungs-Planeten, auf dem sich Bruce Maddox aufhalten soll. Das Szenario erinnert dabei stark an Finns und Roses Trip nach Canto Bight in Star Wars 8: Die letzten Jedi. Dort mussten sie einen Meister-Codeknacker auffinden, in Picard ist es stattdessen ein Meister-Kybernetik-Forscher.

Die Vorschau auf Picards Freecloud verspricht zudem eine äußerst witzige Mission, da sich die Crew verkleiden muss, um nicht aufzufallen. In Falle von Picard bedeutet dies eine stylische Augenklappe als meisterhafte Verkleidung.

Große Veränderungen für Seven of Nine

Wie die Synopse zu Episode 5 bereits verrät, stellt sich die Suche nach Bruce Maddox als etwas schwieriger heraus. Denn dieser befindet sich in einer äußerst prekären Lage und muss erstmal gerettet werden. Wie wir im Trailer sehen, wird Seven of Nine, mit zwei Phasern bewaffnet, eine wichtige Rolle bei seiner Rettung spielen.

Die Rückkehr der ehemaligen Borg-Drohne, die eigentlich Annika Hansen heißt, bietet viel spannendes Potenzial in Anbetracht von Picards eigener Vergangenheit mit den Borg. Doch die Rückkehr von Seven of Nine bringt auch einige Veränderungen für die Figur mit sich.

Das letzte Mal sahen wir Seven of Nine im Serienfinale von Voyager, als sie gemeinsam mit der Crew des Schiffes nach mehreren Jahren im Delta-Quadranten endlich die Erde erreichten. Nun fällt auf, dass sie kein Abzeichen der Sternenflotte trägt.

Was ist mit Seven of Nine in den letzten Jahren passiert? Warum ist sie Picard gefolgt? Und wird sie erwähnen, was Janeway eigentlich so macht? Viele Fragen, auf die wir hoffentlich in den nächsten Folgen Antworten bekommen.

Auch Jonathan Frakes ist in neuer Folge zu Star Trek zurückgekehrt

Viele Fans warten gespannt auf die Rückkehr von Picards Nummer Eins Riker (Jonathan Frakes). Auch wenn wir uns noch voraussichtlich bis Episode 7 gedulden müssen, feierte Frakes doch schon mit der aktuellen Folge seinen Einstand bei Picard: als Regisseur.

Jonathan Frakes nimmt für die Episoden 4 und 5 der 1. Staffel auf dem Regiestuhl Platz, bevor er anschließend vor die Kamera tritt. Insgesamt führte Jonathan Frakes schon bei 21 Episoden von Star Trek-Serien und bei den Spielfilmen Star Trek VIII - Der erste Kontakt und Star Trek IX - Der Aufstand Regie.



Star Trek: Picard - Trailer zu Staffel 1 Folge 5

Die Picard-Folge Stardust City Rag erscheint hierzulande am 21. Februar 2020 bei Amazon Prime Video. Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden.



The Expanse ist die beste Sci-Fi-Serie! Hört den Moviepilot-Podcast:

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber dem Hype des Sci-Fi-Lieblings The Expanse auf den Grund:

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Sci-Fi-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holen zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen. Ab 00:08:07 reden wir spoilerfrei über die The Expanse.



Was haltet ihr von Seven of Nines Rückkehr in Star Trek: Picard? Erinnert euch die Vorschau auch an Star Wars 8?