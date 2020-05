Star Wars 9 streamen: Disney+ bringt jetzt schon Der Aufstieg Skywalkers

Fürs Heimkino ist Star Wars 9 bereits zum Kaufen erhältlich. Disney+-Abonnenten müssen aber nicht mehr lange warten. Der Aufstieg Skywalkers kommt morgen als Stream.

Vor einigen Tagen ist Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf DVD und Blu-ray im Handel erscheinen. Nachdem das Finale der Skywalker-Saga schon früher in digitaler Form zum Leihen verfügbar gemacht wurde, können sich Fans den Blockbuster jetzt auch ins Filmregal stellen.

Zurecht haben sich Abonnenten von Disney+ gefragt, wann Star Wars 9 wie die anderen Filme des Franchise auch zu dem Streamingdienst kommt. Auch wenn er in der anfänglichen Mai-Übersicht von Disney+ noch gefehlt hat, kommt der Film jetzt doch schon morgen zum Streamen.

Der Aufstieg Skywalkers kommt zum Star Wars Day zu Disney+

Am morgigen Montag, den 4. Mai 2020, wird Episode 9 passend zum diesjährigen Star Wars Day auf Disney+ veröffentlicht. Da dann die gesamte Skywalker-Saga bei dem Streamingdienst verfügbar sein wird, hat Disney dazu auch noch ein Video zur Ankündigung veröffentlicht:

Star Wars - The Complete Skywalker Saga on Disney+ Trailer (English) HD

Neben der Veröffentlichung von Star Wars 9 feiert Disney+ den Star Wars Day auch noch mit einer neuen Doku-Serie zu The Mandalorian namens Disney Galerie: The Mandalorian. Im Wochentakt wird ab dem 4. Mai 2020 auf dem Streamingdienst eine neue Folge veröffentlicht, in der der Entstehungsprozess der Star Wars-Serie detailliert vorgestellt wird.



Podcast Leinwandliebe: Wir besprechen alle 9 Star Wars-Filme

Die Kollegen von FILMSTARTS haben die Heimkinoveröffentlichung zum Anlass genommen, alle neun Star-Wars-Filme der Skywalker-Saga zu diskutieren (ja, alle neun). Mit dabei ist Moviepilot-Redakteur und Star-Wars-Fan Matthias Hopf!



Freut euch auf ein langes, kontroverses, schwärmerisches Gespräch!

Wie schaut ihr euch Star Wars 9 zuhause an?