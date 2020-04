Star Wars 9 streamen: Ab heute bei Amazon, aber noch nicht bei Disney+

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist jetzt endlich auch im hiesigen Heimkino angekommen. Auf Amazon gibt es den Film bereits als Stream, Disney+ folgt später im Jahr.

Das Wochenende ist gerettet! Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erobert in Deutschland ab sofort die Heimkinos. Bevor das abschließende Kapitel der Skywalker-Saga in wenigen Tagen auch als Blu-ray und DVD erscheint, könnte ihr den Film heute schon auf Amazon und weiteren Anbietern wie Apple TV, Google Play, Microsoft Movies und Co. anschauen.

Star Wars 9 auf Amazon streamen : Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf von Star Wars 9 über diesen Link erhält Moviepilot eine Provision. Die HD-Version kostet 16,99 Euro, die SD-Version steht für 13,99 Euro als Stream zur Verfügung.

Am 30. April 2020 folgt die Veröffentlichung auf Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K UHD Blu-ray und auf DVD. Darüber hinaus erscheint am selben Tag eine große Box, die sämtliche Star Wars-Filme erstmals in 4K beinhaltet und darüber hinaus mit massig Bonusmaterial aufwartet. Die deutsche Tonspur besitzt aber nur Dolby Digital+ und nicht Dolby Atmos, was bereits für Unmut bei den Fans gesorgt hat.



Wann kommt Star Wars 9 zu Disney+?

Ein konkreter Termin für die Disney+-Veröffentlichung von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers existiert derweil noch nicht. Bereits zum Start des Streaming-Diensts in Deutschland wurde allerdings angekündigt, dass der jüngste Teil der Sagain den Katalog aufgenommen wird. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Star Wars-Filme und -Serien auf Disney+

© Disney Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Darüber hinaus erwartet uns im Zuge von Star Wars 9 eine ganze Menge Bonusmaterial, das ebenfalls bei den VoD-Angeboten enthalten ist. Gelöschte Szenen gibt es dieses Mal zwar keine zu entdecken, dafür punktet die Veröffentlichung mit der zweistündigen Making-of-Doku Das Vermächtnis der Skywalker, die Einblick hinter die Kulissen gibt.



Das weiter Bonusmaterial gestaltet sich wie folgt:

Die Speeder-Jagd auf Pasaana: Hier geht es um die Entstehung der Verfolgungsjagd auf Pasaana mit Rey, Finn und Co.



Hier geht es um die Entstehung der Verfolgungsjagd auf Pasaana mit Rey, Finn und Co. Dreharbeiten in der Wüste: Dieses Featurette beschäftigt sich mit der Welt von Pasaana und wie diese zum Leben erweckt wurde.

Dieses Featurette beschäftigt sich mit der Welt von Pasaana und wie diese zum Leben erweckt wurde. Warwick & Sohn: Mit Warwick Davis kehrte in Episode 9 ein allzu vertrautes Gesicht der Star Wars-Familie zurück, dieses Mal zusammen mit seinem Sohn Harrison.

Mit Warwick Davis kehrte in Episode 9 ein allzu vertrautes Gesicht der Star Wars-Familie zurück, dieses Mal zusammen mit seinem Sohn Harrison. D-O: Schlüssel zur Vergangenheit: Alles über den neusten Droiden im Star Wars-Universum erfahrt ihr in diesem Featurette.

Alles über den neusten Droiden im Star Wars-Universum erfahrt ihr in diesem Featurette. Die Kreaturen: Was wäre Star Wars nur ohne die vielen Kreaturen? Das letzte Featurette zeigt uns die faszinierenden Geschöpfe von Episode 9.



Für Apple TV-Nutzer warten weitere Special-Features, die sich unter anderem mit der erneut von John Williams komponierten Filmmusik beschäftigen.

