Star Wars-Enttäuschung: The Mandalorian kommt wohl nicht auf einen Schlag

Mit dem Start von Disney+ in Deutschland dürfen uns endlich auch über die Star Wars-Serie The Mandalorian freuen. Die Veröffentlichung der einzelnen Folgen hat jedoch einen Haken.

Es dauert nicht mehr lange, bis Disney+ in Deutschland an den Start geht. Am 24. März 2020 öffnet Disneys Streamingdienst in Deutschland seine virtuellen Pforten, was vor allem für Star Wars-Fans interessant ist. Denn damit erscheint die Realserie The Mandalorian auch hierzulande ganz offiziell, nachdem sich schon seit November die Begeisterung über Baby Yoda im Internet verbreitet.

The Mandalorian auf Disney+: Star Wars-Serie nur im Wochentakt?

Langsam, aber sicher beginnt Disney+ in Deutschland sein Programm zu bewerben. Auf Instagram beantwortete der Streaming-Dienst die wichtigsten Fragen, die sich vor dem Launch Ende März stellen. Dabei war natürlich auch die Veröffentlichung von The Mandalorian ein Thema. So wie es aussieht, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Ja, The Mandalorian wird ab dem hiesigen Start von Disney+ auch in Deutschland verfügbar sein. Doch hier ist schon der Haken, denn Disney+ schreibt konkret, dass die The Mandalorian-Episoden ab dem 24. März starten werden. Das legt nahe, dass diese - genauso wie in den USA - im Wochentakt veröffentlicht werden. Nachfolgend findet ihr einen Screenshot von der entsprechenden Instagram-Story.

Da The Mandalorian in den USA bereits vollständig ausgestrahlt wurde, sind wir bisher davon ausgegangen, dass die Originalserien beim Deutschlandstart komplett auf Disney+ erscheinen. Nun sieht es aber so auch, als müssten wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir die 1. Staffel von The Mandalorian in Gänze genießen können. Auf unsere Nachfrage hat Disney+ bisher nicht reagiert.

Allem Anschein nach sollten wir uns aber auf eine wöchentliche Veröffentlichung der The Mandalorian-Episoden gefasst machen. Disney+ will offenbar trotz des weltweit verzögerten Starts auf den Kontrast zu Netflix und Co. zu setzen, wo neue Serien in den meisten Fällen auf einen Schlag zum Bingen zur Verfügung gestellt werden. Spannend wird das auch im Hinblick auf die neue Star Wars: The Clone Wars-Staffel.

In den USA kehrt die Animationsserie am 21. Februar 2020 zurück - also noch vor dem Start von Disney+ in Deutschland. Nach aktueller Logik würde sich dadurch auch bei uns eine um ein paar Wochen versetzte Ausstrahlung ergeben. Eine klare Ansage dazu steht von offizieller Seite allerdings noch aus. Spätestens beim Start der 2. Staffel von The Mandalorian sollten aber alles zeitgleich zur US-Veröffentlichung laufen.

Wollt ihr The Mandalorian lieber an einem Stück oder von Woche zu Woche schauen?