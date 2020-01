Star Wars: Das Bild von George Lucas und Baby Yoda wird alle Fans versöhnen

Wo wären wir nur ohne Baby Yoda? Der putzige Star aus The Mandalorian begeistert seit Wochen das Internet. Auch auf Star Wars-Schöpfer George Lucas ist er schon getroffen.

Die Star Wars-Fans sind gespalten, zumindest ausgehend von den Reaktionen rund um Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Nachdem bereits die vorherigen Episoden der Sequel-Trilogie hitzig diskutiert wurden, gehen auch beim Abschluss der Skywalker-Saga die Meinungen auseinander. Doch dann tauchte da plötzlich Mitte November ein keines grünes Wesen auf und versöhnte die Fans.

Star Wars: Endlich sind George Lucas und Baby Yoda vereint

Die Rede ist natürlich von Baby Yoda, das im Rahmen von The Mandalorian zum ersten Mal im Star Wars-Universum auftauchte. An der Seite des von Pedro Pascal verkörperten Protagonisten purzelte es munter durch ein aufregendes Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis, während es vor allem Werner Herzog als fieser Bösewicht auf das unschuldige Kind abgesehen hat.



Nun teilt Jon Favreau, seines Zeichens Showrunner der Serie, einen Schnappschuss vom Set, der das jüngste Mitglied der Star Wars-Familie mit dem Schöpfer der Sternensaga zusammenführt - und ja, wenn etwas in diesem Sternenkrieg das Gleichgewicht der Macht wiederherstellen kann, dann ist es dieses wundervolle Bild. George Lucas und Baby Yoda vereint: Da geht einem wahrlich das Herz auf.

George Lucas ist nicht der einzige, der dem Charme von Baby Yoda nicht widerstehen kann und es am liebsten in seinen Händen halten würde. Auch Werner Herzog äußerte sich bereits euphorisch über den inzwischen gar nicht mehr so heimlichen Star von The Mandalorian. Als "herzzerreißend schön" bezeichnete er Baby Yoda im Interview mit Variety.

#TheMandalorian spoilers in this clip: Werner Herzog calls the surprise character everyone is freaking out over, "heartbreakingly beautiful" https://t.co/RwX3TVMqtg pic.twitter.com/mSL8Fc6GvB — Variety (@Variety) November 15, 2019

Als eine Baby Yoda-Szene ohne die Puppe neu gedreht werden sollte, um somit Platz für eine CGI-Version zu schaffen, soll Werner Herzog mit einem aufgebrachten "Ihr seid Feiglinge" geantwortet haben, so sehr hatte er sich in den Star Wars-Neuling verliebt. Baby Yoda hat somit auch bei der Produktion viele Fans - und nun wird es auch George Lucas in seinen Armen gewogen.

Star Wars: The Mandalorian hätte ohne Baby Yoda ein großes Problem

The Mandalorian feierte am 12. November 2010 auf Disney+ seine Premiere. In Deutschland wird die 1. Staffel ab dem 31. März 2020 verfügbar sein, also zusammen mit dem hiesigen Start von Disney+. Die 2. Staffel folgt im Herbst.

Würdet ihr Baby Yoda auch gerne mal im Arm halten?