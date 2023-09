Star Wars-Fans machen sich über verjüngten Anakin lustig: Er sieht aus wie einer der besten Serien-Stars und die Schauspielerin freut sich auch noch über den Vergleich

Hayden Christensen ist als Anakin Skywalker zurück! Die digital verjüngte Version der Figur erfährt jedoch nicht nur Liebe von den Star Wars-Fans. Es gibt auch berechtigte Kritik.

Letzte Woche überraschte Ahsoka mit einer besonderen Star Wars-Rückkehr: Hayden Christensen, der in Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger und Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith als Anakin Skywalker zu sehen war, meldete sich nach seinem Obi-Wan-Abstecher in einer weiteren Star Wars-Serie zurück.

Am Ende der vierten Ahsoka-Folge taucht Christensen in der Gestalt des Anakin Skywalkers auf, den wir aus den Klonkriegen kennen. Da seit den Dreharbeiten von Episode II und Episode III rund zwei Dekaden ins Land gezogen sind, hat sich Lucasfilm für eine digitale Verjüngung des Schauspielers entscheiden.

Digital verjüngter Hayden Christensen: Der Anakin Skywalker in der Ahsoka-Serie wird mit Carrie Coon vergleichen

Mit digitalen Verjüngungen kennt sich Lucasfilm bestens aus. In The Mandalorian tauchte Mark Hamill als junger Luke Skywalker auf. Für den Prolog von Indiana Jones und das Rad des Schicksals wurden Harrison Ford mit dem Computer einige Jahre abgezogen. Jetzt erlebt auch Christensen den sogenannten De-Aging-Prozess.

Das Ergebnis stößt bei den Fans auf geteilte Meinung. Einerseits sorgt Christensens Rückkehr für jede Menge Nostalgie und Emotionen. Andererseits ist die Technologie noch nicht ausgereift genug, damit sie nicht auffällt. Oft kritisiert werden etwa die toten Augen und teilnahmslosen Gesichter der digital verjüngten Figuren.

Auf Twitter macht sich ein Fan über den Anakin in der Ahsoka-Serie lustig und schreibt, dass er wie Carrie Coon aussieht. Die aus herausragenden Serien wie Fargo, The Leftovers und The Gilded Age bekannte Schauspielerin nimmt den Vergleich mit Humor. "Der Carrie Coon-Filter ist in der Beta", antwortet sie auf den Tweet. Mit großen Franchises kennt sie sich übrigens ebenfalls aux aus: In Avengers 3: Infinity War war sie als Proxima Midnight zu sehen. Vielleicht folgt als Nächstes ein Star Wars-Casting.

Star Wars: Wann kommt Ahsoka Folge 6 zu Disney+

Die 6. Folge von Ahsoka erscheint am 20. September 2023 bei Disney+. Frühaufsteher können sich das neue Star Wars-Abeneuer schon um 3:00 Uhr morgens anschauen. Und wer weiß, vielleicht kommt der Carrie Coon-Filter erneut zum Einsatz.

