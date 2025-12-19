Star Wars-Film mit Ryan Gosling erreicht wichtigen Meilenstein – doch wir müssen noch lange warten

The Mandalorian and Grogu ist nicht der einzige Star Wars-Film, der sich aktuell in Arbeit befindet. Jetzt gibt es ein neues Bild zum Abschluss der Dreharbeiten von Star Wars: Starfighter.

Ein Star Wars-Film, dessen Produktion ohne Probleme über die Bühne geht? Ja, so etwas existiert tatsächlich noch. Nachdem wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, wie ein Leinwandprojekt der Sternensaga nach dem anderen auseinandergefallen ist, gab es von Star Wars: Starfighter bisher keine Rückschläge zu berichten.

Nun erreicht der Film, der unter der Regie von Nachts im Museum-Mastermind Shawn Levy entsteht, einen wichtigen Meilenstein: Die letzte Klappe ist gefallen. Star Wars: Starfighter ist offiziell im Kasten – und das Team hat noch weit über ein Jahr Zeit, um seine Postproduktion abzuschließen. Hier muss sich niemand hetzen.

Shawn Levy teilt neues Bild zum Abschluss der Dreharbeiten von Star Wars: Starfighter

Anlässlich des Drehschlusses postete Levy ein Bild, das ihn am Set seines Star Wars-Films zeigt. Begeistert rennt er durch die Kulisse eines Schauplatzes, der sich auf den ersten Blick schwer verorten lässt. Was wir aber definitiv schon über Starfighter wissen, ist, dass die Geschichte nach Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers spielt.

Es handelt sich allerdings nicht um eine Fortsetzung der Abenteuer von Rey, Finn und Poe. Stattdessen steht der Film auf seinen eigenen Beinen und stellt uns ein neues Ensemble an Figuren vor, die wir noch nie zuvor in der weit entfernten Galaxis gesehen haben. In der Hauptrolle ist Hollywood-Star Ryan Gosling zu sehen.

Darüber hinaus gesellen sich bekannte Namen wie Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre und Amy Adams zum Cast. Besonders auf dem Schirm haben solltet ihr aber jemand anderen: Newcomer Flynn Gray liefert im Zuge von Star Wars: Starfighter sein Blockbuster-Debüt ab und spielt neben Gosling die zweite große Hauptrolle im Film.

Zwei weitere Namen, die für Vorfreude sorgen, sind Claudio Miranda und Thomas Newman. Miranda ist einer der besten Kameramänner in Hollywood, der bildgewaltige Blockbuster wie Tron: Legacy, Life of Pie und Oblivion eingefangen hat, ganz zu schweigen von Top Gun: Maverick und dem dieses Jahr erschienenen F1.

Newmans Schaffen reicht noch weiter zurück: Die Komponistenlegende ist durch ihre Musik zu Filmen wie American Beauty und Findet Nemo unsterblich geworden. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich sein Star Wars anhört, nachdem das Franchise bisher überwiegend von den Klängen von John Williams geprägt wurde.

Wann startet Star Wars: Starfighter im Kino?

Der Kinostart von Star Wars: Starfighter wurde von Lucasfilm und Disney auf den 26. Mai 2027 gelegt. Das ist zwar noch ein ganzes Stück entfernt, aber zumindest kommt der Film dadurch nicht in Zeitnot. Zu oft haben wir es erlebt, dass die Fertigstellung eines solchen Blockbusters gehetzt wurde, um einen Starttermin einzuhalten.