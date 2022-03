Star Wars hat eine seiner besten Figuren einfach vergessen: Der Darsteller will jetzt unbedingt zurückkehren

Allerhand Star Wars-Figuren kehren gerade auf Disney+ zurück. Das will Samuel L. Jackson auch. Nach vielen Jahren möchte der Darsteller wieder als Mace Windu auftreten.

Das Star Wars-Franchise holt gerade jede Menge früherer Helden zurück. Egal ob in Star Wars: Das Buch von Boba Fett oder im begeistert aufgenommenen Obi-Wan-Teaser: Es ist Comeback-Zeit. Nur einer fühlt sich dabei zu Recht vernachlässigt: Samuel L. Jackson will seit längerem seine Jedi-Figur Mace Windu auferstehen lassen. Und redet nun auch mit den richtigen Leuten.

Samuel L. Jackson versucht alles, um Star Wars-Held Mace Windu zurückzubringen

Wie er nun im Happy Sad Confused -Podcast offenbarte, sprach er darüber mit The Mandalorian-Regisseurin Bryce Dallas Howard:

Ich sage ihr, 'Wie siehts aus, kannst du einem Bruder mal eben aushelfen? Du magst mich doch, oder?' Und sie sagt: 'Ich liebe dich!' - 'Na dann hol mich zurück, ich bin bereit! Zur Not lerne ich eben mit der linken Hand den Lichtschwert-Kampf.'

Denn auch wenn Jackson Mace Windus Star Wars-Rückkehr häufiger zur Sprache bringt, ist es ja damit nicht ganz so einfach: Am Ende von Star Wars: Episode III verlor der Jedi-Meister mit dem lila Lichtschwert immerhin seine rechte Hand, wurde mit Machtblitzen geschockt und dann hunderte von Metern weit aus einem Fenster geschleudert.

Das sollte eigentlich niemand überleben, aber im gegenwärtigen Franchise-Vibe ist das tatsächlich auch ein bisschen egal. Immerhin hat sich Boba Fett gerade erst aus dem säurelastigen Magen des Sarlacc befreit. Und Windu ist als strenger Zen-Meister mit Party-Lichtschwert immerhin eine der besten Star Wars-Figuren. Also her mit ihm!

