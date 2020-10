Star Wars: Neuer The Mandalorian-Trailer bringt unerwartete Figur zurück

Der neue Trailer zu 2. Staffel von The Mandalorian steigert die Vorfreude enorm. Endlich sehen wir mehr aus den neuen Episoden rund um den Kopfgeldjäger und Baby Yoda.

Endes des Monats startet die 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney+. Dazu ist nun in neuer Trailer erschienen, der uns an den Rand der weit entfernten Galaxis entführt und ganz nebenbei eine Figur zurückbringt, von der wir dachten, dass wir sie sie wieder sehen werden. Die Rede ist von Mythrol, gespielt von Horatio Sanz.

Schaut den neuen Trailer zu The Mandalorian Staffel 2:

The Mandalorian - S02 Special Look Trailer (Deutsch) HD

Falls ihr vergessen habt, wer Mythrol ist: Keine Panik, der kam nur für wenige Minuten in der ersten Episoden von The Mandalorian vor. Es handelt sich um die blaue Kreatur, die vom Mando in Karbonit eingefroren wurde. Dabei wollte Mythrol doch nur pünktlich zum Life Day wieder zu Hause sein.

Offenbar ist er in der 2. Staffel von The Mandalorian seinem Karbonit-Gefängnis entkommen und findet sich nun in einem Transporter wieder, der von Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers) gesteuert wird. Im neuen Trailer findet ihr die Stelle nach 40 Sekunden. Da lehnt sich Mythrol kurz nach vorne.

© Disney Der Mando und Mythrol

In der 2. Staffel von The Mandalorian dürfte alles eine Spur lauter, schneller, größer werden. Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau verriet bereits vor ein paar Wochen, dass er sich beim Schreiben der neuen Episoden die vielen parallelen Handlungsstränge aus Game of Thrones zum Vorbild genommen hatte.

Das passt sehr gut zu den Meldungen, die uns im Verlauf der letzten Monate zu The Mandalorian erreicht haben. Bei diesen ging es nämlich vorrangig um Auftritt neuer (alter) Figuren. Besonders aus den Animationsserien The Clone Wars und Star Wars Rebels könnte uns das ein oder andere vertraute Gesichter erwarten.

Möglich wären:

Rosario Dawson als Ahsoka Tano



Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze



Sasha Banks als Sabine Wren



Temuera Morrison als Boba Fett

Offiziell bestätigt ist davon jedoch noch nichts.

The Mandalorian und ein neues Holiday Special bei Disney+

Favreau, der sechs der acht neuen Episode geschrieben hat, wird bei der Staffelpremiere auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Darüber hinaus fungieren Bryce Dallas Howard, Robert Rodriguez, Peyton Reed, Carl Weathers, Rick Famuyiwa und Dave Filoni als Regisseur/innen. Famuyiwa und Filoni steuern jeweils auch ein Drehbuch bei.

Entdeckt das riesige Star Wars-Universum Zu Disney+ Mit Baby Yoda und Co.

The Mandalorian ist nicht das einzige Star Wars-Highlight, das uns in den kommenden Wochen auf Disney+ erwartet. Am 17. November 2020 startet auf dem Streaming-Dienst das Lego Star Wars Holiday Special, in dem Rey am Life Day durch die Zeit reist und in einem Lichtschwertkampf auf Darth Vader trifft.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie gefällt euch der neue Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian?