Star Wars: Neues Bild zu The Mandalorian Staffel 2 bestätigt Ende der Dreharbeiten

Während in Deutschland in wenigen Tagen mit The Mandalorian die erste Star Wars-Realserie startet, verkündet ein neues Bild das Ende der Dreharbeiten von Staffel 2.

The Mandalorian, die erste Realserie aus dem Star Wars-Universum, entpuppte sich für Disney+ als Erfolg auf ganzer Linie. Im vergangenen Jahr feierte die 1. Staffel in den USA ihre Premiere, im Oktober 2020 soll die Geschichte rund um den von Pedro Pascal verkörperten Mandalorianer weitergehen.

Wie sich herausstellt, sind die Dreharbeiten für die 2. Staffel bereits abgeschlossen. Auf Instagram teilt Gina Carano ein neues Bild vom Set, das sie im Kostüm als Cara Dune zeigt. Bereits in der 1. Staffel war sie in dieser Rolle an der Seite von Pedro Pascals schweigsamen Revolverhelden am Rande der Galaxis zu sehen.

The Mandalorian Staffel 2: Cara Dune meldet sich zurück

Nun dürfen wir gespannt sein, welche neuen Abenteuer im Rahmen der 2. Staffel von The Mandalorian auf die Figuren warten. Konkrete Informationen zur Handlung gibt es bisher nicht. In Deutschland dürfen wir uns aber sowieso erst einmal auf die Veröffentlichung der Auftaktstaffel freuen, die ab dem 24. März 2020 bei Disney+ beginnt.

Wie in den USA wird The Mandalorian hierzulande im Wochentakt ausgestrahlt. Insgesamt acht Episoden umfasst die 1. Staffel, die eine jeweilige Lauflänge von 30 bis 45 Minuten umfassen. ProSieben sicherte sich außerdem einen richtigen Coup: Bereits am 22. März 2020 zeigt der Sender die erste Folge von The Mandalorian als Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft Star Wars 8: Die letzten Jedi.

The Mandalorian auf Disney+: Alles über die erste Star Wars-Realserie

Der Start der 2. Staffel von The Mandalorian wird für Oktober 2020 erwartet. Darüber hinaus befinden sich eine Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor und eine Cassian Andor-Serie mit Diego Luna für Disney+ in der Entwicklung.

Freut ihr euch schon auf The Mandalorian?