The Mandalorian: Wichtiger Star Wars-Veteran kehrt für Staffel 2 zurück

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian sind abgeschlossen. Nun verrät ein neues Bild einen der Regisseur der neuen Episoden.

Bereits am Wochenende berichteten wir, dass die Dreharbeiten zur 2. Staffel der Star Wars-Realserie The Mandalorian abgeschlossen sind, da erreicht uns die nächste Nachricht zu den neuen Episoden. Dank einem Instagram-Post von Kameramann Barry Baz Idoine wurde die Rückkehr von Dave Filoni als Regisseur bestätigt.

Obwohl er bisher noch keinen Star Wars-Realfilm inszeniert hat, gehört Dave Filoni fraglos zu den wichtigsten Namen unter dem Dach von Lucasfilm. Gemeinsam mit George Lucas arbeitete er an der Star Wars: The Clone Wars, die aktuell mit der 7. Staffel abgeschlossen wird. Darüber hinaus steckt er hinter den Animationsserien Star Wars Rebels und Star Wars Resistance.

Star Wars: Dave Filoni kehrt als The Mandalorian-Regisseur zurück

Im Rahmen der 1. Staffel von The Mandalorian lieferte Dave Filoni sein Debüt als Regisseur eines Live-Action-Projekts ab. Konkret nahm er bei der ersten und bei der fünften Episode auf dem Regiestuhl Platz. Nun wissen wir, dass er auch in der 2. Staffel von The Mandalorian mindestens ein Kapitel inszenieren wird, auch wenn bisher unklar ist, um welches es sich dabei genau handelt.

Da Dave Filonis Name auf der Klappe vom letzten Drehtag zu lesen ist, könnte das ein Hinweis dafür sein, dass er das Finale der 2. Staffel von The Mandalorian in Szene setzte. Gleichzeitig folgt die Produktion eines solch umfangreichen Projekts selten der Chronologie der Handlung, was bedeutet, das Dinge, die als letztes gedreht wurden, auch mitten in der Staffel auftauchen können.

Bereits bestätigt als Regisseure der 2. Staffel von The Mandalorian sind Serienschöpfer Jon Favreau und Carl Weathers, der eigentlich vor der Kamera als Greef Karga zu sehen ist. Die Frage ist nur, wer die verbleibenden Posten einnehmen wird. In der 1. Staffel führten neben Dave Filoni auch Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, Rick Famuyiwa und Taika Waititi Regie.

Star Wars bei Disney+: Alle Filme und Serien im Überblick

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet voraussichtlich im Herbst 2020. Ab dem 24. März 2020 ist hierzulande aber erstmal die 1. Staffel auf Disney+ zu sehen. Außerdem zeigt ProSieben bereits am 22. März 2020 die Auftaktepisode im Free-TV.

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Dave Filoni als The Mandalorian-Regisseur?