Star Wars: Neues Video zu The Mandalorian Staffel 3 spoilert großen Twist

In der 3. Staffel The Mandalorian wird auch Katee Sackhoff als Bo-Katan zurückkehren. Ein geleaktes Set-Video zeigt sie im Kampf gegen Mandalorianer.

Die 2. Staffel The Mandalorian endete mit vielen offenen Fragen. Dazu gehört auch das unklare Schicksal von Bo-Katan (Katee Sackhoff), die das Dunkelschwert haben und dadurch zur Anführerin der Mandalorianer werden will. Dafür müsste sie jedoch gegen Din Djarin (Pedro Pascal) antreten, der nach dem Kampf gegen Moff Gideon (Giancarlo Esposito) zum (unfreiwilligen) Besitzer der mächtigen Star Wars-Waffe wurde.

Jetzt ist laut Screen Rant ein neues Set-Video vom Dreh zur 3. Staffel The Mandalorian im Netz gelandet, das den Wandel von Bo-Katan zur Widersacherin bestätigt.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking aller Mandalorian-Episoden:

Wir ranken alle Mandalorian Episoden | Ranking

Set-Video zur 3. Staffel The Mandalorian zeigt Bo-Katan im Kampf gegen Mandalorianer

In der 2. Staffel war Axe Woves (Simon Kassianides) ein Begleiter von Bo-Katan. In dem aktuellen Set-Video ist zu sehen, dass die beiden in den kommenden Folgen der Star Wars-Serie aneinandergeraten werden und es zum Kampf von Bo-Katan gegen mehrere Mandalorianer kommt.

Warum die beiden gegeneinander kämpfen oder von wem der Konflikt ausgeht, lässt sich bis jetzt nur spekulieren. Ziemlich sicher dürfte Bo-Katan durch diese Entwicklung aber zur Widersacherin und Gefahr von Din in der kommenden Mandalorian-Staffel werden.

Wann startet The Mandalorian Staffel 3 auf Disney+?

Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht. Nachdem der Dreh im März 2022 beendet wurde, könnte die 3. Staffel noch dieses Jahr starten. Wir gehen von einem Release Ende 2022 bzw. Anfang 2023 aus.

Empfohdener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

