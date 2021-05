Star Wars-Rückkehr: The Mandalorian-Liebling könnte in gleich drei Serien auf Disney+ auftauchen

In der 2. Staffel von The Mandalorian gastierte Timothy Olyphant als Cobb Vanth. Nun spekulieren die Fans, dass der Schauspieler für weitere Auftritte zurückkehrt.

Die 2. Staffel von The Mandalorian war vollgestopft mit bekannten Star Wars-Figuren, angefangen bei Ahsoka Tano über Bo-Katan Kryze bis hin zu Boba Fett. Ein Highlight unter den vielen Gaststars war Timothy Olyphant, der gleich in der ersten Episode als Cobb Vanth in Erscheinung trat. Nun spekulieren die Fans über seine Rückkehr.

Ausschlaggebend dafür ist ein Auftritt von Olyphant in der Late-Night-Show von Conan O'Brien. An sich ist daran nichts verdächtig. Stars sind regelmäßig in diversen Sendungen zu Gast, um über ihre aktuellen Projekte zu reden. Im Fall von Olyphant war dennoch etwas auffällig: seine Frisur und sein Bart.

Bereitet Timothy Olyphant seine Star Wars-Rückkehr vor?

Olyphant sah aus, als wäre er direkt vom Set einer Star Wars-Serie gekommen, ähnlich wie Ewan McGregor, der seit ein paar Wochen stolz seinen Obi-Wan-Look in Interviews präsentiert. Nachfolgend findet ihr ein Bild von Olyphants Auftritt bei Conan und ein Bild von Olyphant als Cobb Vanth in The Mandalorian.

Offiziell bestätigt ist Olyphants Rückkehr ins Star Wars-Universum nicht. Wir haben uns dennoch die zukünftigen Projekte aus der weit entfernten Galaxis angeschaut und drei Serien auf Disney+ ausfindig gemacht, in denen wir uns weitere Begegnungen mit Cobb Vanth vorstellen können.

Möglichkeit 1: Cobb Vanth in The Mandalorian Staffel 3

Die offensichtlichste Möglichkeit für Timothy Olyphants Rückkehr als Cobb Vanth ist die 3. Staffel von The Mandalorian, immerhin wurde die Figur erst durch die Serie einem großen Publikum vorgestellt. Seine Dynamik mit Din Djarin (Pedro Pascal) war trotz anfänglicher Meinungsverschiedenheiten großartig.

Es wäre durchaus plausibel, dass sich die beiden für eine weitere Mission zusammenschließen. Unklar ist allerdings, was genau der Stand bei der 3. Staffel von The Mandalorian ist. Offiziell bestätigt ist sie, ansonsten existieren aber nur kryptische Infos. Wir wissen noch nicht einmal, ob wir Baby Yoda wiedersehen werden.

Möglichkeit 2: Cobb Vanth in The Book of Boba Fett

The Mandalorian hat mehrere Spin-off-Serien hervorgebracht. Eine davon ist The Book of Boba Fett, die direkt an die Ereignisse der zweiten Mando-Runde anschließt. In einer Post-Credit-Szene wurde bereits verraten, dass Boba Fett (Temuera Morrison) und Fennec Shand (Ming-Na Wen) Jabbas Palast auf Tatooine gestürmt haben.

Auch Cobb Vanth befindet sich auf Tatooine und dürfte als Marshal daran interessiert sein, wie sich die Machtverhältnisse auf dem Planeten verändern. Nicht zuletzt verbindet Cobb Vanth und Boba Fett eine gewisse Rüstung. Zudem wurde angedeutet, dass in The Book of Boba Fett vertraute Mando-Figuren auftauchen können.

Möglichkeit 3: Cobb Vanth in Obi-Wan Kenobi

Sollte aus der 3. Staffel von The Mandalorian und The Book of Boba Fett nichts werden, gibt es immer noch die Obi-Wan Kenobi-Serie, die seit April in Los Angeles gedreht. Die Handlung setzt zehn Jahre nach den Ereignissen von Die Rache der Sith ein und dürfte zu einem großen Teil auf Tatooine angesiedelt sein.

Möglicherweise läuft Ewan McGregor im staubigen Wüstensand Cobb Vanth über den Weg. Das Spannende wäre, dass wir hier weitere Details über die Vergangenheit der Figur erfahren könnten. Für Lucasfilm würde sich außerdem die Möglichkeit bieten, die einzelnen Star Wars-Geschichten noch enger miteinander zu verknüpfen.

