Star Wars: The Mandalorian Staffel 2 startet früher als gedacht

Aktuell befindet sich die 2. Staffel von The Mandalorian in Produktion. Nun wurde enthüllt, wann wir mit der Rückkehr der ersten Star Wars-Realserie rechnen dürfen.

Mitte November 2019 feierte mit The Mandalorian die allererste Star Wars-Realserie ihre Premiere auf Disney+. Acht Episoden gab es im Rahmen der 1. Staffel zu sehen. Doch wie steht es um die Fortsetzung der Serie? Dass eine 2. Staffel kommen wird, steht schon lange fest. Nun wurde enthüllt, wann wir mit der Veröffentlichung der neuen Episoden rechnen dürfen.

The Mandalorian Staffel 2 startet bereits im Oktober 2020

Wie Collider berichtet, trifft die 2. Staffel von The Mandalorian bereits im Oktober 2020 ein. Das ist deutlich früher, als es zu erwarten war. Für gewöhnlich liegt zwischen dem Start zweier Staffeln ein Jahr, auch im Streaming-Zeitalter. Bei The Mandalorian hat Disney das Tempo aber angezogen, um den Fans schnellstmöglich Nachschub an Baby Yoda-GIFs zu bescheren.

Star Wars: Das Bild von George Lucas und Baby Yoda wird alle Fans versöhnen

The Mandalorian entpuppte sich nicht nur für Disney+, sondern auch für das Star Wars-Franchise als gigantischer Erfolg. Wenngleich der Streaming-Dienst bisher keine konkreten Zahlen veröffentlicht, war die Popularität der Serie und ihres heimlichen Stars, Baby Yoda, in den vergangenen Wochen deutlich zu spüren. Kein Wunder, dass Bob Iger jetzt schon mehr als zwei Staffeln in Aussicht stellt.

Nicht nur mehrere Staffeln von The Mandalorian - auch diverse Spin-offs hält Bob Iger für möglich, wie der Hollywood Reporter festhält. Diese Ableger könnten sich um Figuren drehen, die wir bereits im Rahmen der 1. Staffel kennengelernt haben oder in Zukunft noch kennenlernen werden. Fest steht auf alle Fälle, dass die Prioritäten im Star Wars-Universum vorerst im Fernsehen bzw. bei Disney+ liegen.

Neben The Mandalorian befinden sich aktuell zwei weitere Star Wars-Serie in Produktion. Auf der einen Seite wäre da die Rückkehr von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Auf der anderen Seite erwartet uns ein Spin-off rund um den in Rogue One: A Star Wars Story eingeführten Cassian Andor, der erneut von Diego Luna verkörpert wird. Im Februar kehrt außerdem The Clone Wars mit neuen Episoden zurück.

Disney+ ist in Deutschland ab dem 24. März 2020 verfügbar.

Was erwartet ihr euch von der 2. Staffel von The Mandalorian?