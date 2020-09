Star Wars: Start von The Mandalorian Staffel 2 steht fest

Endlich kündigt sich die 2. Staffel von The Mandalorian mit einem konkreten Startdatum am. Ende Oktober kehrt die Star Wars-Serie auf Disney+ zurück.

Die 2. Staffel von The Mandalorian hat endlich ein offizielles Startdatum. Bereits seit mehreren Monaten war klar, dass die neuen Folgen noch dieses Jahr im Oktober eintreffen werden. Jetzt wissen wir, wann dies konkret der Fall sein wird. Am 30. Oktober 2020 feiert die 2. Staffel von The Mandalorian ihre Premiere auf Disney+.

Es ist davon auszugehen, dass die Folgen wie schon bei der ersten Runde der Star Wars-Realserie im Wochentakt veröffentlicht werden. Sprich: Jeden Freitag gäbe es ein neues Kapitel von The Mandalorian auf Disney+. Die 2. Staffel umfasst erneut acht Episoden.

The Mandalorian Staffel 2 startet Ende Oktober auf Disney+

Mit der Enthüllung des Startdatums der 2. Staffel von The Mandalorian dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der erste Trailer zur Fortsetzung der Abenteuer rund um den von Pedro Pascal verkörperten Kopfgeldjäger seinen Weg ins Internet findet. Das erste Teaser-Bild wartet derweil mit einem neuen Farbschema auf.

Waren es bei der 1. Staffel die Farben Gelb, Orange, Rot und Braun, die das Poster dominierten, erwartet uns nun ein bläulicher Schleier. Außerdem eine große Veränderung: Der Mandalorianer ist nicht mehr allein unterwegs: Seine Silhouette wird fortan von dem putzigen Baby Yoda begleitet, der sich als heimlicher Star der Serie entpuppte.

Besonders gespannt sind wir zudem auf die ersten bewegten Bilder von Rosario Dawson als Ahsoka Tano. Bereits in den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels spielte die Figur eine wichtige Rolle. Im Rahmen der 2. Staffel von The Mandalorian soll ihr Live-Action-Debüt erfolgen.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

