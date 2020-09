Star Wars-Liebling ist zurück: Erste Bilder von Baby Yoda in The Mandalorian Staffel 2

Die 2. Staffel von The Mandalorian kündigt sich mit einem Schwung erster Bilder an. Zu sehen ist nicht nur der Titelheld der Star Wars-Serie, sondern auch Fanliebling Baby Yoda.

Seit letzter Woche wissen wir, dass The Mandalorian Ende Oktober auf Disney+ mit neuen Episoden zurückkehren wird. Genaugenommen startet die 2. Staffel der Star Wars-Serie am 30. Oktober 2020. Via Entertainment Weekly erreichen uns nun die ersten Bilder, die neue Abenteuer mit dem Mandalorianer und Baby Yoda versprechen.

Star Wars: Erste Bilder aus The Mandalorian Staffel 2

Neue Figuren bekommen wir vorerst zwar nicht zu Gesicht. Dafür locken die ersten Bilder zur 2. Staffel von The Mandalorian damit, dass daswieder vereint ist. Neben Baby Yoda und dem von Pedro Pascal verkörperten Mando gehören dazu Cara Dune ( Gina Carano ) und Greef Karga ( Carl Weathers ). Auch Bösewicht Moff Gideon ( Giancarlo Esposito ) ist dabei.

Die Umgebung auf den neuen Bildern sieht auch vertraut aus. Einmal hätten wir hier einen sandigen, staubigen Planeten als Kulisse. Vielleicht kehrt Staffel 2 nach Tatooine zurück. Dazu kommen Innenräume, die zwar kaum Hinweise darauf geben, wo wir uns genau befinden, aber definitiv den Look einer Star Wars-Geschichte mitbringen.

Ausgehend von diversen Meldungen, die in den vergangenen Monaten die Runde machten, dürfen wir uns im Zuge der 2. Staffel von The Mandalorian auf den ersten Live-Action-Auftritt von Ahsoka Tano freuen, die Star Wars-Fans bereits aus den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars Rebels kennen.

Bisher lieh Ashley Eckstein der Figur ihre Stimme. In The Mandalorian wird sie nun von Rosario Dawson verkörpert. Darüber hinaus soll sich Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze zum Cast gesellen, während Temura Morrison als Boba Fett ins Star Wars-Universum zurückgeht. In Episode 2 war er als zwielichtiger Kopfgeldjäger Jango Fett zu sehen.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

