Start von Disney+: Welche Originaltöne und Untertitel gibt es?

Disney+-Serien wie The Mandalorian werdet ihr auch auf Englisch sehen können - oder mit Untertiteln. Wir zeigen euch, welche Sprachen der Streamingdienst anbietet.

Auch Disney+ wird seinen Nutzern mehrsprachige Versionen und Untertitel für sämtliche Filme und Serien anbieten. In diesem Artikel erfahrt ihr zudem alles über die barrierefreien Angebote: Audiodiskreptionen für Menschen mit Sehbehinderung und Untertitel für Hörgeschädigte.

Unter dem Link könnt ihr euch informieren oder ein Abo abschließen: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Mit Streamingdiensten wurde das Schauen von Serien und Filmen im Originalton prominenter. Fernsehsender boten diese Möglichkeit zuvor fast gar nicht an, während DVD-Boxen erste Schritte in die richtige Richtung taten. Netflix und mit Abstrichen auch Amazon hoben die Seherfahrung mit Untertiteln und im Originalton auf ein neues Niveau.

Disney+ informiert über die Sprachsituation wie folgt.

Synchronisation und Untertitel bei Disney+: So viele Sprachen gibt es

Disney+-Originals wie The Mandalorian



Untertitel: 16 Sprachen

Synchronisierung: 16 Sprachen

Welche Sprachen das sind, ist noch unklar und wahrscheinlich auch vom individuellen Titel abhängig. Verfügbar sind aber definitiv Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch.

Ältere Disney-Titel wie Star Wars: Episode 7

Untertitel: 6 Sprachen

Synchronisierung: 6 Sprachen

Auch hier sind die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch Standard. Disney will weitere Sprachen nach und nach einführen. Die Benutzeroberfläche soll ebenfalls in den 6 Sprachen bedienbar sein.

Barrierefreies Streamen bei Disney+

Untertitel für Hörgeschädigte

Audiodeskription

Text-to-Speech-Funktion (für die Navigation auf der Oberfläche)

Farbkontrast (Elemente auf dem Bildschirm sollen für Personen mit Sehbehinderung leicht zu sehen sein)

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Disney+

Was unterschiedliche Formen Hörens und Schauens von Filmen angeht, ist Disney+ also etwa so gut aufgestellt wie der größte Konkurrent von Netflix.

