Statt Deutschland-Spiel heute im TV: Gleich 2 verstörende Serienkiller-Thriller am Stück, von denen einer eine wahre Geschichte erzählt

Während des Deutschlandspiels laufen im TV zwei Serienmörder-Filme, die es in sich haben. Einer porträtiert einen sensiblen Mörder, während der andere Killer im wahren Leben zum Sexsymbol glorifiziert wurde.

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders war ein Welt- und Dauerbestseller, der mehr als 20 Millionen mal verkauft wurde. Die gelungene Filmadaption entstand 21 Jahre nach der Buchveröffentlichung und läuft heute Abend im TV.



Direkt im Anschluss könnt ihr euch auf einen weiteren Serienkiller-Film freuen, der einer weiteren Buchvorlage entstammt. In Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile wird die Geschichte von Ted Bundy aus der Sicht seiner Partnerin erzählt und basiert auf deren Memoiren.



Zwei Serienkiller Filme im TV: Das Parfum und Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

In das Parfum hat der Einzelgänger Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw), der über einen außergewöhnlichen Geruchssinn verfügt, die Vision einen vollkommenen Duft zu erschaffen. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts erlernt, er die Kunst der Parfumherstellung und experimentiert mit allen möglichen Rohstoffen, deren Duft er konservieren kann. Bald schon hat er die perfekte Grundlage für sein Parfum gefunden: Die Körper junger Frauen.

Constantin Film Zac Efron als Ted Bundy in Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Nach der Romanadaption folgt das Biopic Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile über den charismatischen Serienkiller Ted Bundy (Zac Efron). Die alleinerziehende Mutter Liz Kloepfer (Lily Collins) verliebt sich Hals über Kopf in den klugen Jurastudenten. Bald zieht Ted bei ihr ein und macht das Familienglück komplett. Doch die Idylle hält nicht lange, denn Ted wird mit einer Entführung in Zusammenhang gebracht und festgenommen. Liz hält zu ihm, doch je mehr dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, desto mehr muss sie sich fragen, ob ihre große Liebe in Wahrheit ein Psychopath ist.

Sympathische Mörder im TV: Jean-Baptiste und Ted Bundy entsprechen nicht den Serienkiller-Klischees

Das Parfum entstammt der Feder des deutschen Schriftstellers Patrick Süskind und ist frei erfunden. Dabei zeichnet er Jean-Baptiste als einen naiven Serienmörder, der einem in seiner Verlorenheit fast schon leidtun kann. Regisseur Tom Tykwer hielt sich nah an der Buchvorlage und wartet mit einem internationalen Cast auf, wie die deutsche Schauspielerin Karoline Herfurth und die Mega-Stars Dustin Hoffman und Alan Rickman. Mit 135 Millionen US-Dollar Einnahmen gehört Das Parfum zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten.

Auch Ted Bundy ist ein Serienkiller, der nicht den klassischen Klischees entspricht. Als charismatischer Intellektueller hatte es bei seinem Gerichtsprozess zahlreiche Proteste gegen eine Verurteilung gegeben, da insbesondere Frauen der Ansicht waren, ein so sympathischer Mann könne nicht mindestens 30 Frauen ermordet haben.

Jahrelang wurde auch seine Freundin Elizabeth Kendall von ihm hinters Licht geführt. Wie sie die Wahrheit erfuhr und verarbeiten musste, erzählt sie in ihren Memoiren The Phantom Prince. My Life with Ted Bundy. Der Fokus des Films liegt auf Bundys Manipulationstechniken und verzichtet auf eine Darstellung expliziter körperlicher Gewalt.

Wann laufen die beiden spannenden Serienkiller-Filme im TV?

Den Startschuss gibt Das Parfum am heutigen Sonntag, den 23. Juni 2024 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Direkt im Anschluss folgt Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile um 23:15 Uhr. Auch die Wiederholung erfolgt im Doppelpack. Der deutsche Thriller wird in der Nacht auf den 24. Juni 2024 um 01:20 Uhr ausgestrahlt und Ted Bundy zeigt sein Grauen um 03:45 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr beide Filme auf Netflix im Abo streamen.