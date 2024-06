Statt England-Spiel im TV: Kriegsfilm-Meisterwerk, das von Minute zu Minute mehr an den Nerven zehrt

Wer keine Lust auf Englands EM-Spiel hat, kann sich heute stattdessen ein echtes Spannungs-Meisterwerk ansehen, in dem im Kriegsgebiet Bomben entschärft werden.

Ihr pfeift auf die EM oder wollt zumindest nicht das heutige England-Spiel sehen? Dann legen wir euch wärmstens Tödliches Kommando - The Hurt Locker ans Herz. Der fesselnde Kriegsfilm ist nicht nur ein Oscar-Gewinner, sondern auch noch extrem spannend und kommt heute im TV.

Statt Englands EM-Spiel im TV: Darum geht's in Tödliches Kommando mit Jeremy Renner

Staff Sergeant William James (Jeremy Renner) stößt neu zu einem Bombenräumkommando voller Elitesoldaten, die zweifellos einen der gefährlichsten Jobs der Welt haben. Sie müssen im Irak Bomben entschärfen und bekommen es dementsprechend regelmäßig mit äußerst brenzligen Situationen zu tun.

Während Sergeant JT Sanborn (Anthony Mackie) eher der Vernünftige und Specialist Owen Eldridge (Brian Geraghty) der Ängstliche ist, handelt es sich bei William James tendenziell um einen Draufgänger. Seine oft arg leichtsinnigen bis unüberlegten Aktionen bringen die Truppe manchmal sogar in die größte Gefahr.

Concorde Filmverleih Der Truppe in Tödliches Kommando gelingt es nicht immer, alle Bomben zu entschärfen.

Tödliches Kommando - The Hurt Locker wurde völlig zu recht mit 6 Oscars ausgezeichnet

Ohne das Geschehen irgendwie in einen größeren politischen Kontext einzubetten, bleibt Regisseurin Kathryn Bigelow ganz nah an den Soldaten und den Ereignissen um sie herum. Das verleiht dem Film eine ganz eigene Faszination, Dichte und Nähe, die es schwer macht, sich dem Sog des Ganzen zu entziehen.

Die drei Hauptfiguren bekommen es nicht nur mit Selbstmordattentätern und hinterhältigen Bomben zu tun, sondern auch mit sich selbst und ihren ganz persönlichen Traumata oder zwischenmenschlichen Problemen. Nichtsdestotrotz steht das Bomben entschärfen im Mittelpunkt und die atemlose Spannung wird euch keine ruhige Minute zum Durchatmen lassen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Tödliches Kommando?

Tele 5 zeigt Tödliches Kommando - The Hurt Locker am heutigen Dienstag, den 25. Juni um 22:05 Uhr. Dort läuft er dann bis um 0:55 Uhr und früh morgens am 27. Juni kommt noch eine Wiederholung.

Ihr könnt den beeindruckenden Anti-Kriegsfilm aber auch streamen. Bei WOW ist er beispielsweise als Teil der Abo-Flat verfügbar. Sonst gibt es ihn bei MagentaTV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.