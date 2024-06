Kevin Costner erklärt, wieso viele Leute Western ablehnen: Sein kommendes Epos vermeidet den größten Fehler

Yellowstone-Star Kevin Costner bringt bald seinen Western Horizon ins Kino und stellte nun heraus, was er seiner Meinung nach anders als andere Vertreter des Genres macht.

Nachdem nun sicher ist, dass Kevin Costner nicht zu Yellowstone zurückkehren wird, kann der Schauspieler und Regisseur sich ganz auf die Bewerbung seines mehrteiligen Western Horizon konzentrieren, der in Kürze ins Kino kommt. Dabei findet er klare Worte dafür, wo das Genre in seinen Augen häufig "faul" ist und was seine geplant 4-teilige Film-Reihe so außergewöhnlich macht.

Horizon wird anders: Kevin Costner ist ein Fan von "authentischen" Western

Von Der mit dem Wolf tanzt bis Yellowstone hat das Western-Genre auf Kevin Costner schon immer einen großen Reiz ausgeübt. Dass der 69-Jährige jetzt 38 Millionen US-Dollar seines Privatvermögens investierte, um in Eigenregie den langjährigen Traum seiner mehrteiligen Western-Saga Horizon zu verwirklichen, spricht eine deutliche Sprache. In Horizon dringen mehrerer Siedler:innen, die in den 1860er Jahren auf der Suche nach einer neuen Heimat in Amerikas Westen vor. Mit dieser Erzählung will Costner etwas erreichen, was viele Genre-Vertreter seiner Meinung nach falsch machten, denn er verriet Jake's Take :

Ich denke, es ist schwer, einen guten Western zu machen. Es ist einfach unanständig, wenn Leute faul in ihrer Annäherung [an das Genre] sind oder jemand in den ersten Minuten getötet wird, damit der Held den Rest des Films jemand anderen töten darf.

Ich schätze, wenn das wirklich gut gemacht ist, kann es unterhaltend sein, aber viel zu häufig läuft es nicht so. Es ist also kein Wunder, dass Leute Western ablehnen. Sie sehen sich nicht selbst darin.

Tobis Kevin Costner in Horizon

Was also macht Kevin Costner in seinem eigenen Werk Horizon anders? Darauf hat er eine klare Antwort:

Die Stärke von Horizon sind die Frauen. Ich habe sieben Frauen in Horizon und ihre Erfahrung ist unglaublich. [...] Ich habe Schießereien und all die Action und so. Aber es fügt sich auf ehrliche Weise ein, sodass es sich authentisch anfühlt. Und in der Zwischenzeit behandle ich Aspekte wie eine badende Frau, weil sie sich in ihrer Umwelt schmutzig fühlt. [...] Das sind die Dinge, mit denen ich einen Western anreichern will: Szenen, die normalerweise nicht mit Western assoziiert werden.

Die ersten Horizon-Kritiken von den Filmfestspielen von Cannes nahmen Kevin Costners Western mit gemischten Gefühlen auf, wobei das Epos sich auch der Anklage stellen musste, "langweilig" zu sein. In Deutschland startet der erste Teil von Horizon am 22. August 2024 im Kino, Horizon 2 folgt am 7. November 2024. Dann könnt ihr euch ein eigenes Bild machen.

