Statt Ryan Reynolds: Dieser Mega-Actionstar sollte erst die Hauptrolle in Netflix' The Adam Project spielen

The Adam Project steckte viele Jahre in der Produktionshölle fest, bis Netflix das Sci-Fi-Projekt realisierte. In der frühen Entwicklungsphase sollte erst ein ganz anderer Megastar die Hauptrolle spielen.

Oft dauert es viele Jahre, bis ein Film von der Idee bis zur Veröffentlichung fertiggestellt ist. Von diesem Schicksal war auch der neuste Netflix-Hit The Adam Project betroffen, der schon vor gut 10 Jahren geplant wurde. Erst Jahre später hat der Streamingdienst das Sci-Fi-Projekt übernommen und mit Free Guy-Regisseur Shawn Levy realisiert. Spannend an der längeren Produktionsgeschichte ist auch, dass anstelle von Ryan Reynolds zuerst ein ganz anderer Hollywood-Star die Hauptrolle übernehmen sollte. Tom Cruise war am Anfang als Star von The Adam Project an Bord Wie Comic Book Resources nochmal aufschlüsselt, begann die Entwicklung des Netflix-Films schon im Jahr 2012. Damals hieß der Film nach dem Drehbuch von T.S. Nowlin noch Our Name Is Adam und sollte von dem Studio Paramount Pictures mit Tom Cruise als Star zum Kino-Blockbuster entwickelt werden. Einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten gibt es bald so scharf wie nie * Nach mehreren Drehbuchänderungen und Vertragsverhandlungen steckte das Sci-Fi-Projekt aber erstmal jahrelang in der Produktionshölle fest. Schaut hier noch Netflix' Filmvorschau für 2022: Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD Erst im Juli 2020 kam dann wieder Leben in The Adam Project, als Netflix den Film übernahm und mit Shawn Levy als Regisseur sowie Ryan Reynolds als Star in Produktion schickte. Schon gelesen? Schlimmste Szene im Ryan Reynolds-Blockbuster bei Netflix: Das Netz lacht über den Sci-Fi-Film

Mit Tom Cruise in der Hauptrolle hätte The Adam Project sicher nochmal einen ganz anderen Ton als die finale Version angeschlagen. Ryan Reynolds ist als einer der aktuell größten und beliebtesten Hollywood-Stars aber ein mehr als adäquater Ersatz für Cruise. Könnt ihr euch The Adam Project auch mit Tom Cruise in der Hauptrolle vorstellen?