Stefan Raab-Show läuft heute stark verändert: Das erwartet euch beim Mai-Special

Stefan Raab ist immer für eine Überraschung gut. Passend zum Monatsende präsentiert der Entertainer eine besondere Ausgabe seiner Show.

Jeden Mittwoch ist Stefan Raab mit seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million zu sehen. Dafür lädt er regelmäßig Gäste ein. Doch die heutige Ausgabe steht unter einem besonderen Motto: "Tanz in den Mai".

Stefan Raab zeigt seine Tanzkünste

Wer Stefan Raab in den letzten Monaten verfolgte, hat mitbekommen, dass der Entertainer eine besondere Beziehung zu Let's Dance hat. Er war selbst schon in der Show zu Gast, hat sich aber noch nicht aufs Parkett getraut. Neben Let’s Dance-Gästen wie Joachim Llambi hat Raab auch schon in einer Folge seiner Show zusammen mit Christina Hänni das Tanzbein geschwungen.

Deshalb feiert Stefan Raab die heutige Ausgabe seiner Show als Special unter dem Motto „Tanz in den Mai“. Dafür sind natürlich einige Größen aus der Let’s Dance-Welt am Start. Malika Dzumaev, Renata Lusin und Massimo Sinato werden dem Entertainer zeigen, wie die richtigen Tanzschritte gehen.

Stefan Raabs Show: Was wegen dem Mai-Special ausfällt

Doch damit nicht genug: Stefan Raab hat unabhängig von Let’s Dance auch einige prominente Gäste eingeladen. So ist Fußballstar Thorsten Legat mit von der Partie und wird mit einer Person aus dem Publikum einer besonderen Maitradition nachgehen. Gegen Ende der Show wird es kulinarisch: Anna Burkhardt und Elton sind zu Gast, um eine besondere Spezialität zu backen.

Für dieses Mai-Spezial wird jedoch ein Teil der Show ausfallen: Der spielerische Teil. Wie der Name der Show suggeriert, haben die Teilnehmenden regelmäßig die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Doch für die besondere Spezialausgabe fällt dieser Teil heute aus. Nächste Woche sollte die Show wieder wie gewohnt stattfinden.

So könnt ihr Stefan Raabs Show schauen

Die Sendung Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Wer den Streamingdienst RTL+ abonniert hat, kann die neueste Folge bereits 12 Stunden vor Ausstrahlung on demand schauen.