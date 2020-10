The Boys: Superhelden-Pornos und explodierende Köpfe verstören in Folge 7

Wenn die 7. Folge von The Boys Staffel 2 nicht gerade mit einer Splatter-Orgie verstört, zeigt sie uns eindringlich die Folgen, die die Taten aller Figuren nach sich ziehen. Mehr erfahrt ihr im Recap zur Amazon Prime Video-Serie.

Die neue Folge von The Boys Staffel 2 beginnt direkt mit einem Downer. In einer niederschmetternden Montage erreicht Stormfronts Hass-Propaganda nach 6 Folgen ihren dramatischen Höhepunkt. Denn die geschürte Angst vor Super-Terroristen treibt einen gewöhnlichen Bürger zu einer blutigen Schreckenstat.

Das Thema Konsequenzen durchzieht Folge 7 wie ein roter Faden. Seien es die Konsequenzen von Stormfronts Terror-Kampagne, von Lamplighters Schuld, von Maeves Geständnis, von Starlights Verrat oder der Versuch ins Wespennest Vought zu stechen: Viele Ereignisse der vergangenen Folgen münden in Mord und Totschlag - und einer ultimativen Splatter-Orgie.

The Boys bei Amazon Prime Video: Lamplighters Auftritt war viel zu kurz

Noch nie waren die Boys einem Sieg gegenüber Vought so nah. Mit Lamplighter (Shawn Ashmore) haben sie einen Kronzeugen auf ihrer Seite, der die Machenschaften Voughts mit Compound V bei einer anstehenden Kongressanhörung bezeugen kann.

Für Hughie (Jack Quaid) wird die Überwachung Lamplighters allerdings zur Qual, denn dieser vertreibt sich die Zeit in Isolation mit Superhelden-Pornoparodien, in denen Homelander (oder besser gesagt: Bonelander) in Aktion zu sehen ist.

Hier die besten Seven-Porno-Parodie-Titel, falls ihr sie verpasst habt:

Translucent: Invisible Cock

Queen Maeve: Pleasure Slave

Big Black Noir

Starlight pulls an A-Train



Einfach still auszuhalten ist natürlich nicht drin, als Starlight (Erin Moriarty) nämlich in Gefahr gerät. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie die Konsequenzen ihres Verrats zu spüren bekommt. Und nun wird sie in einem abgeschirmten Raum im Vought-Gebäude gefangen gehalten. Hughie muss dank seines Helfersyndroms eingreifen und eilt gemeinsam mit Lamplighter zur Rettung - mit fatalen Folgen.

Denn niemand hat Lamplighters Depression und Suizidgedanken bemerkt, der in den Hallen der Seven direkt Selbstmord begeht, indem er sich selbst in Flammen setzt. Es war ein viel zu kurzer Auftritt eines potenziell spannenden Charakters, der am Ende leider etwas zu blass blieb.

The Boys Staffel 2: Black Noirs geheime Schwäche und der absolute Splatter-Wahnsinn

Der kurze Moment der Trauer wird von überraschendem Ekel prompt zerschmettert, als Hughie die Hand von Lamplighters verkohlter Leiche mit einer Glasflasche abtrennen muss.

Es bleibt nicht der einzige WTF-Moment in dieser Folge. Denn nach Starlights Befreiung wird diese in einen spannenden Überlebenskampf mit Black Noir verwickelt. In letzter Sekunden kann sie aber von Maeve gerettet werden, mithilfe eines Mandelriegels (!). Black Noirs einzige Schwäche ist: eine Nuss-Allergie.

© Amazon Prime Video The Boys: Ashley in Panik

Trotz des vorzeitigen Ablebens von Lamplighter haben Butcher (Karl Urban) und Mallory noch ein Ass im Ärmel und können bei der Anhörung Jonah Vogelbaum als neuen Kronzeugen präsentieren. Für einen kurzen Moment scheint es, als ob Vought endlich fallen würde. Aber dann kommt der wohl schockierendste Twist der gesamten Serie bisher.

Wie ein Kind, das fröhlich die Blasen einer Luftpolsterfolie zerplatzen lässt, beginnen im Anhörungssaal plötzlich die Köpfe der Anwesenden zu explodieren. Im Sekundentakt splattern Blut und Hirne durch den Raum und Menschen schlittern panisch über den gorigen Boden, als hätte Peter Jackson aus den 90ern kurz die Regie der Folge übernommen. Das ist schon der 2. Kopf-Angriff in dieser Staffel und ich habe noch keinen blassen Schimmer, wer dahinter stecken könnte. Habt ihr schon Theorien?

The Boys Staffel 2-Häppchen für Zwischendurch:

Es gibt wieder Hoffnung für Kimiko und Frenchie , die sich wegen ihres Kommunikationsproblems voneinander entfernten: Frenchie kommt endlich auf die glorreiche Idee Gebärdensprache zu lernen.

, die sich wegen ihres Kommunikationsproblems voneinander entfernten: Frenchie kommt endlich auf die glorreiche Idee Gebärdensprache zu lernen. Wohin die Church of the Collective-Story hinführt, bleibt ein Rätsel. Das macht die immer präsentere Scientology-Parodie nicht weniger lustig. Diesmal gibt es eine grandiose Schmierkampagne gegen Hawkeye-Verschnitt Eagle, der die Kirche kritisieren wollte.

Butcher und Homelander: Schwieriges Familiendrama in The Boys

Grandiose Splatter-Orgien wie in dieser Folge würden nur einen Bruchteil ihrer Wirkung erzielen, wenn die Serie nicht den nötigen emotionalen Unterbau dafür bereitstellen würde. Das gelingt Staffel 2 in den bisherigen 7 Folgen viel besser als noch Staffel 1, denn jede Figur wird tiefergehend erforscht und komplexer. Folge 7 widmet sich erneut den MVPs Butcher und Homelander, denn Erziehung ist diesmal ein großes Thema.

© Amazon Prime Video The Boys: Tea Time mit Billy Butcher

Durch den überraschenden Auftritt von Billys Vater (ein toller Cameo von John Noble) bekommen wir das letzte Puzzlestück der Familiengeschichte der Butchers präsentiert und wir erfahren, warum Billy so ein hartes Arschloch geworden ist - auch wenn ich nur die Hälfte durch Papa Butchers harten Dialekt im O-Ton verstanden haben.

Für Homelander (Antony Starr) geht es nicht weniger familiär zur Sache, als er seinem Sohn Ryan die neue Frau an seiner Seite, Stormfront (Aya Cash), vorstellt. Diese stellt durch ihre No-Bullshit-Art Beccas gesamte Erziehung mit bissigen Kommentaren und herrlich fiesen Blicken in Frage.

Hier kollidieren die unterschiedlichen Ansichten zu Ryans Erziehung. Während Homelander seinem Sohn die Welt außerhalb der Schutzmauern zeigen will, damit er nicht wie sein Vater zu spät von der Realität erschlagen wird, will Becca den kleinen Ryan mit Liebe von der Welt abschotten, um keinen Homelander 2.0 entstehen zu lassen.

© Amazon Prime Video The Boys: Stormfront und Homelander

Es ist einer der interessantesten und nachempfindbarsten Konflikte in The Boys, der den menschlichen Kern in all dem blutgetränken Superhelden-Wahnsinn an die Oberfläche trägt. Homelander und Becca wollen beide das Beste für ihren Sohn, dessen Erziehung nichts weniger als das Schicksal der Menschheit bestimmen könnte.

Zitat der Woche: "This is not lesbian! This is not on brand!" - Maeves ganze Marke bricht in sich zusammen, als Ashley sie mit einem Mann im Bett erwischt. Wäre die Szene im Kontext von Maeves Trennungsschmerz doch nicht so traurig.

