Stranger Things-Star Noah Schnapp ist froh, eine persönliche Sache vor Staffel 5 geklärt zu haben: "Lebe endlich meine Wahrheit"

Für Noah Schnapp war es eine Erleichterung, ein Geheimnis mit der Öffentlichkeit geteilt zu haben. Damit kann er sich jetzt völlig frei auf die finale Stranger Things-Staffel freuen.

Jeder Mensch hat Geheimnisse, aber manchmal führen diese dazu, dass man nicht zu sich selbst stehen kann, oder sich zurückhalten muss. Für Noah Schnapp ist eines davon kein Problem mehr. Der Schauspieler hat sich vor wenigen Jahren als schwul geoutet und hat es seitdem offenbar nicht bereut. Vielmehr fühlt er sich befreit von der Last des Geheimnisses.

Noah Schnapp outete sich dank seiner Rolle in Stranger Things

In den bisherigen 4 Staffeln von Stranger Things folgten wir 4 Kindern in den 80ern, wie sie Monster bekämpften und langsam erwachsen wurden. Auch in der Serie gehört zum Erwachsenwerden die Entdeckung der eigenen Sexualität. So hat Noah Schnapps Figur Will Byer in der 4. Staffel Gefühle für seinen besten Freund Mike (Finn Wolfhard) entwickelt.

Für Noah Schnapp war dies ein Glücksfall. Wie er 2023 Variety erzählte, erleichterte ihm das Coming-Out von Will auch seinen eigenen Umgang mit seiner Sexualität.

Als ich erst einmal begriffen hatte, dass Will schwul ist, ging es mit exponentieller Geschwindigkeit weiter, bis ich es selbst akzeptierte. Ich wäre an einem ganz anderen Punkt, wenn ich nicht Will hätte, der mich porträtiert, umarmt und mir hilft, mich selbst zu akzeptieren. Ich denke, wenn ich diese Figur nie gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht geoutet.

Zunächst outete Schnapp sich vor seiner Familie und seinen Freund:innen, von denen er große Unterstützung erhielt. Schließlich erzählte er durch ein TikTok auch der Welt davon.

Das TikTok ist inzwischen nicht mehr auf seinem Account, doch andere Kanäle haben es zwischenzeitlich hochgeladen und auch Variety hat es in einem This or That-Interview eingefügt.

Mehr zu Stranger Things:

Noah Schnapp zeigt sich erfreut bei der Broadway-Premiere von Stranger Things Bühnenstück

Im April war der Schauspieler zu Gast bei der Broadway-Premiere von Stranger Things: The First Shadow. Das Theaterstück dient als Prequel zur Serie und wurde nach einem Jahr in London nun nach New York gebracht. In einem erneuten Interview mit Variety teilte er seine Erfahrungen am Set von Stranger Things Staffel 5.

Es war fantastisch. Es ist so eine bessere Erfahrung, das Set zu betreten und zu wissen, dass ich endlich meine Wahrheit lebe. Es hat diese Staffel um ein Vielfaches besser gemacht, sich nicht verstecken zu müssen.

Wann genau die 5. Staffel erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Nur, dass sie noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, gilt als sicher. Eine Dokumentation zum Theaterstück ist dagegen bereits bei Netflix abrufbar.