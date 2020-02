Suicide Squad 2: Bilder zeigen erstmals neue Antihelden des DC-Sequels

Zu den Dreharbeiten von Suicide Squad 2 sind viele neue Set-Fotos aufgetaucht. Auf ihnen sind erstmals neue Team-Mitglieder zu sehen, darunter Idris Elba und der Polka-Dot Man.

Zurzeit ist die Produktion von The Suicide Squad in vollem Gange. Nach der umstrittenen Suicide Squad-Verfilmung von David Ayer wurde Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn von Warner Bros. verpflichtet, um frischen Wind in das DC-Antihelden-Team zu bringen.

Nachdem schon erste Infos zu neuen Figuren in Suicide Squad 2 bekannt sind, gibt es jetzt neue Set-Fotos zu dem Blockbuster. Neben Margot Robbie als Harley Quinn im neuen Look sind auch erstmals Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior und Steve Agee in Kostümen zu sehen.

Set-Fotos von Suicide Squad 2 zeigen neue Mitglieder des Antihelden-Teams

Die neusten Set-Fotos von The Suicide Squad stammen von Just Jared. Während sich David Dastmalchian darauf in seinem Kostüm als Polka-Dot Man präsentiert, ist Steve Agee in einem CGI-Anzug zu sehen, durch den er nachträglich zu King Shark gemacht wird:

Margot Robbie, Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian e Daniela Melchior no set de The Suicide Squad, no Panamá, semana passada! pic.twitter.com/wfTrUmUwKD — MRBR Photos (@mrbrphotos) February 19, 2020

Suicide Squad 2: Auf diesen Comics soll James Gunns Sequel basieren

Daneben ist auch Daniela Melchior in ihrer Rolle als Ratcatcher zu sehen. Welche Figur Idris Elba in The Suicide Squad spielt, ist noch nicht fest bestätigt. Angeblich soll er jedoch den Charakter des Vigilante verkörpern.

Zu den Rückkehren aus Suicide Squad gehören außerdem Joel Kinnaman als Rick Flag und Jai Courtney als Boomerang. Bislang ist nicht so ganz klar, ob und wie The Suicide Squad an den Vorgänger anknüpfen wird.

Vielmehr sieht es danach aus, als würde James Gunn eine Art Reboot inszenieren, das ähnlich wie zuletzt Joker und Birds of Prey in einer alternativen Zeitlinie des DC-Filmuniversums existiert.

Suicide Squad 2 mit Harley Quinn: Alles zur DC-Fortsetzung

In den USA startet The Suicide Squad am 6. August 2021 in den Kinos. Ein deutscher Start steht noch nicht fest.



Wie findet ihr die neuen Set-Fotos von Suicide Squad 2?