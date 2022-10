Suicide Squad-Serie erstmals im Streaming-Abo: Allein das Intro ist besser als viele DC-Filme

Lange mussten wir in Deutschland auf Peacemaker warten. Nach sieben langen Monaten erscheint die aus The Suicide Squad hervorgegangene DC-Serie endlich in Deutschland.

Peacemaker läutete Anfang des Jahres eine neue DC-Ära ein. Die exklusiv für den Streaming-Dienst HBO Max produzierte Serie schnappte sich eine Figur aus dem Kinofilm The Suicide Squad und baute deren Geschichte aus. Damit ging DC den Schritt, den Marvel zuvor mit WandaVision bei Disney+ gegangen ist.

Der Graben zwischen Superhelden-Filmen und -Serien wird kleiner. Nun können wir diese spannende DC-Veränderung auch in Deutschland endlich bezeugen. Mit neun Monaten Verspätung startet Peacemaker heute, am 13. Oktober 2022, bei RTL+. Wir haben die wichtigsten Infos zum Start in diesem Artikel zusammengefasst.

Was genau hat es mit Peacemaker auf sich?

Peacemaker ist eine Spin-off-Serie, die an The Suicide Squad anschließt und die Hintergründe des titelgebenden Protagonisten beleuchtet. Diesen könnt ihr euch wie die abgründige Version von Captain America vorstellen: Peacemaker versucht, Frieden mit allen Mitteln zu erreichen – und ja, damit sind wirklich alle gemeint.

Hier könnt ihr den Trailer zu Peacemaker schauen:

Peacemaker - S01 Trailer (Deutsch) HD

In The Suicide Squad sehen wir den von John Cena verkörperten "Superhelden" meist dabei zu, wie er mordend durch die Gegend stapft. Sein moralischer Kompass funktioniert keinen Meter. Trotzdem ist er felsenfest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Die Figur bietet die perfekte Stilvorlage für eine schwarzhumorige Comicverfilmung.



Wer steckt hinter der Peacemaker-Serie?

Der kreative Kopf hinter Peacemaker ist James Gunn. Am bekanntesten ist er für die Guardians of the Galaxy-Filme, die er unter dem Dach von Marvel umgesetzt hat. Mit Super – Shut up, Crime! lieferte er einen bitterbösen Superheldenfilm ab, der noch ungemütlicher als der 2021 erschienene The Suicide Squad ist.

Gunn hat alle acht Episoden von Peacemaker geschrieben und fünf davon selbst inszeniert. Das Projekt ist während des Corona-Lockdowns entstanden. Anfangs entwickelte Gunn die Serie nur aus Spaß, weil er John Cena in der Rolle so gut fand. Doch dann hat HBO Max dem Projekt tatsächlich grünes Licht gegeben.

Wer kehrt noch aus The Suicide Squad zurück?

Cena und Gunn sind nicht die einzigen vertrauten Gesichter, die in der neuen DC-Serie zurückkehren. Ebenfalls an Bord sind Steve Agee und Jennifer Holland. Agee nimmt seinen Part als John Economos wieder auf, während Holland ihre NSA-Agentin Emilia Harcourt zurückbringt. Beide arbeiteten in The Suicide Squand unter der Aufsicht von Amanda Waller, gespielt von Viola Davis. Davis kehrt allerdings nicht zurück.

Neu im Cast sind:

Danielle Brooks als Leota Adebayo , ein Mitglied von Wallers Abteilung

, ein Mitglied von Wallers Abteilung Chukwudi Iwuji als Clemson Murn , auch ein Mitglied von Wallers Abteilung

, auch ein Mitglied von Wallers Abteilung Freddie Stroma als Adrian Chase , ein Anwalt und Verbrechensbekämpfer

, ein Anwalt und Verbrechensbekämpfer Robert Patrick als Aggue Smith, Peacemakers Vater

Einen ersten Eindruck von den Figuren erhaltet ihr im famosen Intro der Serie. Keine grimmigen Bilder, keine unheilvolle Musik: Gunn unterwandert mit dieser hinreißenden Musical-Nummer jegliches Vorurteil gegenüber DCs düster-freudlosem Superheldenkino. Besser hätte der Tonfall der Serie nicht festgelegt werden können.

Hier könnt ihr das Peacemaker-Intro schauen:

Peacemaker - S01 Opening Credits (English) HD

Wo läuft die Peacemaker-Serie in Deutschland?

Nach der US-Ausstrahlung bringt RTL+ Peacemaker nach Deutschland. Alle 8 Episoden der 1. Staffel sind ab sofort im Katalog des Streaming-Diensts abrufbar. Selbst wenn auch die Figur in The Suicide Squad nicht überzeugt hat, solltet ihr zumindest der Pilotfolge eine Chance geben. Peacemaker offenbart weitere Facetten des Antihelden.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Januar 2022 veröffentlicht.

