Superhelden-Geniestreich: Neues Deadpool 3-Bild enthüllt einzigartigen Helden, der Ryan Reynolds und Hugh Jackman in den Schatten stellt

Die Deadpool 3-Produktion mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman läuft erneut auf Hochtouren. Reynolds hat die Gunst der Stunde genutzt und das erste Bild eines Neuzugangs für den Marvel-Film enthüllt.

Marvel bekommt im Kino Verstärkung. Er ist 30 cm groß, hat vier Pfoten und mag Streicheleinheiten. So zeigt es sich zumindest anhand eines Bildes, das Ryan Reynolds jetzt für Deadpool 3 enthüllt hat: Darauf zu sehen ist Superhund Dogpool, der Reynolds' Söldner-Helden und Hugh Jackmans Wolverine schon bald um den Verstand bringen könnte.

Neuer Deadpool 3-Held: Dogpool leistet Ryan Reynolds und Hugh Jackman Gesellschaft

"Hat Dogpool den Tag gerettet?", fragte Reynolds auf Twitter. "Keine Chance. Aber er verursacht jetzt schon Alpträume bei der Disney-Abteilung für Plüsch-Merchandise. Das wird mit dem Film im Sommer 2024 veröffentlicht".

Es ist das erste Deadpool-Lebenszeichen, seit der Netflix-Streik die PR für Hollywood-Filme fast komplett lahmgelegt hat. Ob es sich um einen Gag handelt oder Dogpool eine große Rolle in Deadpool 3 spielen wird, verrät die Enthüllung nicht.

Dogpool ist allerdings kein Hirngespinst von Reynolds, sondern ein etablierter Held der Deadpool-Comics. Dort erlangt er durch grausame Experimente Super-Heilungskräfte und wird von Deadpool für sein Multiversen-Team rekrutiert. Das struppige Vieh könnte Reynolds und Jackman als Spaßfaktoren in den Schatten stellen.

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

In Sachen Kinostart hält sich Reynolds in seinem Post allerdings vorsichtig zurück. Bisher wird dort "Sommer 2024" als Veröffentlichungstermin angepeilt. Es steht zu erwarten, dass sich der geplante Deadpool 3-Start am 1. Mai 2024 durch den Streik verzögert hat.

