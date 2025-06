Superman rastet im neuen DC-Trailer aus: "Ich habe Angst"

Ein neuer Superman-Teaser enthüllt endlich eines der wichtigsten Themen des DC-Helden. David Corenswets Weltenretter ist dort dem Zusammenbruch nahe.

Die Welt ist nicht einfach zu schultern. Das gilt jedenfalls im kommenden Superman, in dem der gleichnamige DC-Schutzpatron (David Corenswet) die Menschheit zu retten sucht. Jetzt gibt es einen neuen Teaser. Er mag kurz sein, zeigt aber, was kein anderer Einblick enthüllt hat: Supermans Wut auf die Menschen.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Superman an:

Superman - Teaser "Strength" (English) HD

Schon Henry Cavills Superman hatte mit einer undankbaren Menschheit zu kämpfen

Zum ersten Mal zeigt ein Superman-Teaser, wie der DC-Held mit seiner Rolle hadert: Einerseits sieht er sich der Menschheit als Retter verpflichtet. Andererseits fühlt er sich unverstanden, isoliert, gehasst und gefürchtet.

"Sie haben mich immer verkannt", schreit Corenswets DC-Held in einem Gespräch mit seiner Geliebten Lois Lane (Rachel Brosnahan). "Ich liebe, ich habe Angst, aber das bedeutet es eben, ein Mensch zu sein. Und das ist meine größte Stärke!"

Auf welchen Moment Superman damit reagiert, enthüllt der Teaser nicht. Ganz offenbar haben alle seine Bemühungen nur dazu geführt, dass ihn viele Menschen verurteilen – in einer der markantesten Szenen der bisherigen Trailer wirft ein wütender Passant dem DC-Helden einen Kaffeebecher an den Kopf.

Angst um David Corenswet: Der Superman-Fluch erklärt

Supermans zwiespältiges Verhältnis zur Menschheit ist ein großes Thema der jüngeren Superman-Geschichte: Auch Henry Cavills Version des Mannes aus Stahl musste trotz seiner guten Absichten zunächst die Angst und die Wut der Menschen überwinden.

Wann kommt Superman ins Kino?

Superman erscheint am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Regie führte DC-Chef und Ex-Marvel-Spezialist James Gunn (Guardians of the Galaxy), der darüber hinaus auch das Drehbuch verfasste. Neben Corenswet und Brosnahan standen unter anderem Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road), Milly Alcock (House of the Dragon) und Nathan Fillion (The Rookie) vor der Kamera.