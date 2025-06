Der Superman-Fluch von Hollywood erklärt: Warum Leute Angst um David Corenswet haben

Superman ist in Gefahr! Nicht nur im Kino, sondern auch hinter den Kulissen. Angeblich. Denn im Laufe der Jahrzehnte hat sich eine Erzählung über Super-Unglücke entwickelt.

Seit Jahrzehnten geistert angeblich ein Fluch durch Hollywood, der besonders Superman-Darsteller heimsuchen soll. Am 10. Juni 2025 startet James Gunns Superman in den Kinos. Muss sich der Hauptdarsteller David Corenswet also besonders in Acht nehmen?



Was ist der Superman-Fluch?

Der sogenannte "Superman-Fluch" ist eine urbane Legende. Demnach passieren Unglücksfälle im Zusammenhang mit Superman-Adaptionen. Ganz besonderes Augenmerk wird dabei auf die Verfilmungen für Kino und TV gelegt sowie auf die Personen, die Superman verkörpern. Der Superman-Fluch war sogar laut Casting-Agenturen ein Hindernis, um die titelgebende Figur für Superman Returns zu besetzen (via Variety ).

Genau an dieser Stelle vermischen sich Fakten und Fiktion. Denn fest steht: Wer einmal Superman spielt, kann später durchaus Schwierigkeiten bekommen, von dieser ikonischen Rolle wieder wegzukommen. Superman kann die weitere Schauspielkarriere genauso fördern wie erschweren. Ganz unabhängig von Aberglauben und Unglücksfällen. Prominentes Beispiel für einen Karriereknick nach Superman dürfte wohl Dean Cain sein, der den Helden in der TV-Serie Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark Mitte der 90er Jahre verkörperte. Mittlerweile spielt er nur noch in christlichen TV-Produktionen oder rechtskonservativen Verschwörungsfilmchen mit.

Anhänger:innen des Superman-Fluchs zeigen allerdings auf ganz andere und traurigere Beispiele. Der wohl berühmteste Fall dürfte der legendäre Superman-Darsteller Christopher Reeve sein, der als Clark Kent und Superman in Richard Donners Verfilmung von 1978 Filmgeschichte schrieb und bei drei weiteren Fortsetzungen beteiligt war. Ein tragischer Reitunfall ereignete sich im Mai 1995, bei dem Reeve von seinem Pferd abgeworfen wurde. Die Folge: Eine Lähmung vom Hals abwärts sorgte dafür, dass der Schauspieler nie wieder laufen konnte. Im Jahr 2004 verstarb er.

Ein ebenfalls tragische Geschichte ereignete sich um den Superman-Darsteller George Reeves. Dieser verkörperte den Man of Steel in einer der ersten Live-Action-Umsetzungen im Schwarz-Weiß-Film Superman and the Mole-Men von 1951 sowie in der späteren TV-Serie Adventures of Superman. Reeves wurde im Sommer 1959 tot in seinem Zuhause aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass er an einer Schusswunde verstarb, eine Waffe wurde direkt am Tatort gefunden. Allerdings konnten keine Fingerabdrücke von Reeves an der Tatwaffe gefunden werden, was wiederum Anlass zu Spekulationen gab und den Beginn für urbane Legende des Superman-Fluchs darstellt.

Diese Ereignisse sind auch Grundlage für den Spielfilm Die Hollywood-Verschwörung von 2006, in dem Ben Affleck die Rolle von George Reeves verkörpert und damit auch Superman spielt.

Das jüngste Beispiel für den Superman-Fluch dürfte der tragische Tod von Gene Hackman sein, der in drei Superman-Filmen zwischen 1978 und 1987 Supermans Erzfeind Lex Luthor verkörperte. Der an Alzheimer erkrankte Hackman starb im Februar 2025 an Verhungern und Herzstillstand, nachdem seine Frau eine Woche vor ihm verstorben war.

Ist der Superman-Fluch gebrochen?

Selbst für die Verfechter:innen des Fluchs müssten die jüngsten Superman-Besetzungen ein Beweis dafür sein, dass es den Fluch gar nicht gibt oder er durchbrochen wurde. Tom Welling spielte Clark Kent und Superman von 2001 bis 2011 problemlos in der TV-Serie Smallville und glaubt selbst nicht an den Fluch. Brandon Routh verkörperte Superman 2006 im Reboot Superman Returns und nimmt den Fluch ebenfalls nicht ernst. Beide wiederholten ihre Rollen viele Jahre später im Arrowverse-Crossover-Event Crisis on Infinite Earths und zeigten, dass sie ihren Zeiten als Superman nicht nachhängen.

Henry Cavill spielte Superman im DC Extended Universe und schenkt dem Fluch ebenfalls keinen Glauben. Am Set von Man of Steel sagte er (via Collider ), dass er die Unglücksfälle lediglich als Pech bezeichnen würde. Allerdings könnte man seinen ungelenken Abgang aus dem DCEU als Beispiel für den Fluch als Karriereknick zählen. Schließlich stieg er bei der erfolgreichen Netflix-Serie The Witcher aus, um sein Super-Comeback zu feiern. Dieser Karrieresprung entpuppte sich nur wenige Monate später als Reinfall, denn James Gunn setzte auf eine komplette Neubesetzung und Neuausrichtung.

Das beste Beispiel für die Nichtexistenz eines Superman-Fluchs könnte allerdings Tyler Hoechlin sein, der Superman und Clark Kent zuletzt von 2021 bis 2024 in der TV-Serie Superman & Lois verkörperte. Nach dem Ende der Serie gab es keinerlei Meldungen über persönliche Skandale oder berufliche Fehltritte.

Noch mehr Superman:

Also ist der Superman-Fluch einfach nur Quatsch?

Ja. Fakt ist zwar, dass es in der Vergangenheit unterschiedliche Unglücksfälle und tragische Ereignisse in den Lebensgeschichten von Menschen gab, die an Superman-Verfilmungen beteiligt waren. Daraus gleich einen Fluch zu machen, der besonders auf die Superman-Darsteller abzielt, scheint allerdings übertrieben zu sein. Schließlich waren schon viele Personen an Superman-Projekten beteiligt und es lassen sich mindestens genauso viele Gegenbeispiele finden.

David Corenswet muss ich sich also keine Sorgen machen. Stattdessen sollte er sich um seine weitere Karriere Gedanken machen. Denn auch ohne Superman-Fluch ist die Besetzung nicht frei von Problemen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die ikonische Super-Rolle nur schwer zu überwinden ist. Je besser er seinen Job als Superman machen wird, desto schwieriger wird es für ihn sein, danach in anderen Rollen ernst genommen zu werden. Das hat nichts mit irgendeinem Fluch zu tun, sondern nennt sich Typecasting.