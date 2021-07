Sylvester Stallone-Kracher im TV: Sein mit Abstand bester Film der letzten 10 Jahre

Die richtig guten Sylvester Stallone-Filme sind in den letzten Jahren sehr rar geworden. mit Creed – Rocky's Legacy zeigt RTL ZWEI heute dafür den Höhepunkt seines Spätwerks.

Sylvester Stallone war in den vergangenen Jahren nicht untätig. Zahlreiche Filme hat er als Hauptdarsteller angeführt. Zuletzt wütete er sogar noch einmal als Rambo auf der großen Leinwand und sorgte für nicht jugendfreie Action. Ein richtig guter Film war allerdings selten dabei. Eine der wenigen Ausnahmen läuft heute Abend im Fernsehen.

Um 20:15 Uhr zeigt RTL ZWEI den Boxdrama Creed – Rocky's Legacy. Es handelt sich um ein Spin-off der Rocky-Reihe. Stallone kehrt in der Rolle des legendären Boxers Rocky Balboa zurück, den er zuvor sechs Mal verkörpert hat. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich allerdings eine andere Figur: Adonis Creed (Michael B. Jordan).

Creed im TV: Sylvester Stallone übergibt den Staffelstab

Adonis Creed ist der Sohn von Apollo Creed (Carl Weathers), seines Zeichens einer der härtesten Gegner, gegen die Rocky je in den Ring gestiegen ist. Viele Jahre später wird der Boxmeister nun mit dem Sohn seines einstigen Kontrahenten konfrontiert, der in die Fußstapfen seines Vaters treten will. Es findet eine Übergabe des Staffelstabs statt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Creed: Rocky's Legacy anschauen:

Creed - Trailer (Deutsch) HD

Der alte Rocky trainiert den jungen Creed – und Sylvester Stallone reflektiert meisterhaft die Rolle, die ihm zu Weltruhm verholfen hat. Es passiert nicht oft, dass ein Schauspieler die Möglichkeit erhält, nach langer Zeit zu einem solch ikonischen Part zurückzukehren. Stallone geht hingebungsvoll in dieser neuen Version seiner Paraderolle auf.

Sylvester Stallone hätte für Creed den Oscar verdient

Zurecht wurde er 2016 für den Oscar als Bester Nebendarsteller nominiert. Mit der Auszeichnung hat es leider nicht geklappt. Wenn Stallone in den vergangenen zehn Jahren in einem Film über sich hinausgewachsen ist, dann in Creed – Rocky's Legacy. Hier können wir beobachten, wie er mit der Figur und ihrem Vermächtnis ringt.

Bei Rambo, seiner anderen ikonischen Rolle, ist ihm das weniger gut gelungen. Obwohl Rambo: Last Blood auf den ersten Blick wie Stallones persönlicher Logan – The Wolverine wirkte, entpuppte sich der Film als enttäuschende Rückkehr zu einer Kultfigur. In Creed – Rocky's Legacy macht er dagegen alles richtig und zeigt uns eine Seite des Kämpfers, die wir so noch nie gesehen haben.

Jeder Gesichtsausdruck von Stallone in Creed – Rocky's Legacy erzählt von einer langen Geschichte voller Prüfungen und Schmerz. Mit einigen Konflikten hat er abgeschlossen, viele Fragen in seinem Leben sind jedoch ungeklärt. Mal strahlt er Geborgenheit und Zuversicht aus, mal etwas sehr Einsames und Verlorenes. Nicht einmal in Creed II konnte Stallone diese überlegte Performance toppen.

