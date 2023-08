Sylvester Stallones beste Filmreihe in neuer Edition: Sichert euch 4 limitierte Steelbooks, die zeitweise ausverkauft waren

Die Rocky-Filme sind Sylvester Stallones wichtigste Filmreihe. Jetzt können Fans Teil 1 bis 4 in limitierten Boxen kaufen, die lupenreine 4K-Qualität bieten.

Mit Rocky gelang Sylvester Stallone nicht nur sein großer Durchbruch als Schauspieler, sondern auch das Fundament einer grandiosen Filmreihe, die dank geistigen Nachfolgern bis heute Bestand hat. Die ersten vier Filme der Reihe sind jetzt als Steelbooks in bestmöglicher 4K Qualität und limitierter Edition bei Amazon erhältlich.

Der Erfolg der Rocky-Reihe rettete Sylvester Stallone

Der Story von Rocky Balboa (Stallone), wie sie zwischen 1976 und 1985 in Rocky, Rocky II, Rocky III - Das Auge des Tigers und Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts erzählt wurde, verdankte der Hauptdarsteller selbst seinen großen Start in Hollywood. Bevor der erste Film der Reihe endlich gedreht werden konnte, musste Sylvester Stallone aus lauter Geldmangel seinen Hund verkaufen.

In der limitierten Steelbook-Edition können Fans jetzt den kometenhaften Aufstieg des Stars und seiner Rolle in lupenreiner 4K-Qualität miterleben. Während Rocky zu Beginn noch als unbekannter Herausforderer für den Champion Apollo Creed (Carl Weathers) fungiert, stellt er sich in Rocky IV als Kämpfer für die USA seinem Sowjet-Widersacher Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Welches Bonusmaterial enthalten die Rocky-Boxen?

Die limitierten 4K-Editionen von Rocky I und Rocky IV enthalten eine Menge an Bonusmaterial. Auf der Blu-ray des Erstlings lassen sich diverse Audio- und Videokommentare, Interviews und Making-ofs finden. Von Rocky IV ist neben der Kinofassung auch der sogenannte Rocky vs. Drago Director's Cut auf Englisch verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

