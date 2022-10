"Tarantino heult unkontrolliert": House of the Dragon-Szene verstört Fans

Die 9. Folge der 1. Staffel von House of the Dragon wartet mit einem speziellen Moment auf, der die Game of Thrones-Fans sehr beschäftigt. Wir verraten euch, was passiert ist.

Achtung, es folgen Spoiler!

Der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon weiß ganz genau, wie er Woche von Woche für Diskussionen in den sozialen Netzwerken sorgt. Sei es eine Inzestszene oder ein besonders fieser Augenblick, der sich perfekt als Reaction-GIF verarbeiten lässt: Auch das neueste Kapitel wartet mit einem denkwürdigen Moment auf.



In der 9. Folge der 1. Staffel von House of the Dragon erfahren wir mehr über Ser Larys Strong (Matthew Needham), als wir es jemals wollten. Er kümmert sich um Alicents (Olivia Cooke) schmutzige Wäsche – und darf zur Belohnung seinem Fußfetisch frönen. Hinter dem Spitznamen Clubfoot steckt offenbar deutlich mehr.

House of the Dragon: Die Fußfetischszene ist schlimmer als die Rote Hochzeit Game of Thrones

Je mehr Informationen Larys verrät, desto mehr bekommt er von Alicents Füßen zu Gesicht. Die Fußfetischszene von House of the Dragon ist bereits Gesprächsthema Nummer eins auf Twitter. "Quentin Tatantino heult unkontrolliert", während er sich die neue Episode anschaut, vermutet ein Fan der Game of Thrones-Serie.

Tarantino ist bekannt für seinen Fußfetisch. Nach all den nackten Füßen, die er mehr oder weniger subtil in seine Filme geschmuggelt hat, wäre er mit der neuen House of the Dragon-Folge mehr als zufrieden.

Oder hat er sie womöglich selbst gedreht? Es wäre nicht das erste Mal, dass er als Gastregisseur im Abspann einer namhaften Serie auftaucht.

Ein Blick in den Abspann von House of the Dragon verrät jedoch: Die 9. Folge wurde von Claire Kilner nach einem Drehbuch von Sara Hess umgesetzt.



Bei all den verstörenden Dingen, die sie sich Westeros ereignen: Mit einem Fußfetisch hat wirklich niemand gerechnet.



Inzest in Westeros? Kein Problem! Aber ein Fußfetisch? Das entschieden geht zu weit.

Die Fußfetischszene war schlimmer als die Rote Hochzeit in Game of Thrones.

Immerhin kann Alicent nun ihren Titel um einen Zusatz erweitern, der sicherlich nur von Vorteil ist, wenn es um den Anspruch auf den Eisernen Thron gibt.

Wir sind gespannt, welche Abgründe sich noch in Westeros auftun werden. Es wird sicherlich nicht leicht, diesen zutiefst traumatisierenden Moment mit einem weiteren schockierenden Ereignis im Staffelfinale zu übertreffen. Wir sollten die Kreativen hinter der Serie jedoch nicht unterschätzen. Nächsten Montag wissen wir mehr.

Wie hat euch die neue Folge von House of the Dragon gefallen?