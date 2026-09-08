Ganz Hollywood hat Angst vor diesem Film: Erster Teaser-Trailer zum ChatGPT-Biopic mit Andrew Garfield

Call Me By Your Name-Regisseur Luca Guadagino erzählt die Geschichte des wahrscheinlich berühmtesten KI-Tools der Welt: ChatGPT. Jetzt ist der erste Teaser-Trailer zu Artificial erschienen.

Aus der Entstehungsgeschichte von Facebook hat David Fincher 2010 mit The Social Network einen der besten Filme des neuen Jahrtausends geschaffen. Jetzt will Luca Guadagnino (Challengers) es ihm nachtun und widmet sich dem Hintergrund des heute wahrscheinlich bekanntesten KI-Tools überhaupt.

Denn Artificial erzählt die Geschichte des OpenAI-Gründers Sam Altman, dessen Unternehmen bekanntlich ChatGPT entwickelt hat. Wie das aussieht, zeigt jetzt der erste Teaser-Trailer.

Seht hier den ersten Teaser Trailer zu Artificial:

Artificial: Andrew Garfield spielt OpenAI-Gründer Sam Altman in Skandal-Biopic

Artificial widmet sich einer ungewöhnlichen Entwicklung, die sich 2023 im Hause OpenAI zutrug. Gründer Sam Altman wurde am 20. November des Jahres plötzlich aus seiner eigenen Firma entlassen. Gründe dafür sollen Vorwürfe der Irreführung zu internen Sicherheitsprozessen gewesen sein. Nach einem offenen Brief verschiedener Mitarbeiter:innen soll es letztlich eine Einigung gegeben haben und nur wenige Tage später wurde Altman wieder eingestellt.

The Uprising-Star Andrew Garfield schlüpft in dem Film in die Rolle von Altman, während Ike Barinholtz als Elon Musk, Monica Barbaro (Like A Complete Unknown) als Mira Murati, Yura Borisov (Anora) als Ilya Sutskever und Mark Rylance (Bridge of Spies) als Geoffrey Hinton zu sehen sein werden.

Darüber hinaus standen Jason Schwartzman, Zosia Mamet, Cooper Hoffman, Cooper Koch und Billie Lourd für Artificial vor der Kamera. Luca Guadagnino übernahm die Regie nach einem Drehbuch von SNL-Star Simon Rich.

Wann kommt Artificial mit Andrew Garfield ins Kino?

Artificial sollte ursprünglich von den Amazon MGM Studios in die Kinos gebracht werden, unter denen Guadagnino auch seinen letzten Film After the Hunt auf der großen Leinwand zeigte. Amazon ließ das Projekt jedoch im Juni fallen, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen war und 50 Milliarden (!) US-Dollar in die Firma investiert hatte. Danach lehnten unter anderem Netflix, Focus und A24 das Projekt ab, bevor Neon sich Artificial annahm.

In den USA soll Artificial nun zu Weihnachten 2026 in die Kinos kommen. Wann der Film hierzulande auf der großen Leinwand erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt.