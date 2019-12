Tenet von Christopher Nolan: Erster Trailer zum größten Kino-Mysterium 2020

Christopher Nolans neuer Film Tenet ist eines der größten Kinogeheimnisse 2020, über das bisher kaum etwas bekannt ist. Der erste Trailer liefert zumindest ein paar Antworten.

Nur wenig ist bislang über den neuen Film Tenet von Christopher Nolan bekannt. Selbst nach dem ersten Teaser-Trailer waren wir im Grunde genauso schlau wie vorher. Was wir bisher wissen: Tenet soll ein Action-Blockbuster sein, der in der Spionage-Welt angesiedelt ist. Erste Hinweise ließen sogar eine Fortsetzung zu Inception vermuten.

Jetzt gibt es endlich den ersten Trailer zum neuen Nolan-Film, der uns zumindest neue spannende Bilder liefert und die eine oder andere Frage beantwortet, uns aber auch mit neuen Fragen zurücklässt. Ihr findet den Trailer weiter unten im Artikel.

Tenet - Neue Talente hinter der Kamera

Für seinen neuesten Film greift Nolan wieder auf seinen Stammschauspieler Michael Caine zurück. Außerdem mit dabei sind auch John David Washington, der neue Batman-Darsteller Robert Pattinson und Elizabeth Debicki. Über ihre jeweiligen Rollen ist derzeit noch nichts bekannt.

Hinter der Kamera gibt es einige Änderungen: Komponist Hans Zimmer, der für Nolan in der Vergangenheit unter anderem die Scores zu Inception und Interstellar lieferte, macht aus terminlichen Gründen Platz für Ludwig Göransson, dessen Klänge derzeit in The Mandalorian zu hören sind.

Auch im Schnittbereich gibt es eine Neubesetzung. Lee Smith, der für Nolan zuletzt bei Dunkirk die Schnitte setzte, macht Platz für Jennifer Lame (Manchester by the Sea, Hereditary - Das Vermächtnis).

Christopher Nolans Tenet - Der erste Trailer

Tenet startet am 16. Juli 2020 in den deutschen Kinos.



Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Tenet?