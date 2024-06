The Acolyte bereitet gewaltigen Star Wars-Schock vor: Nur eine Person kann jetzt noch der geheime Sith-Bösewicht sein

Die Star Wars-Serie The Acolyte lässt die Jedi und den rätselhaften Sith in Folge 4 erstmals aufeinander treffen. Aber wer steckt hinter der Maske des Meisters?

Nichts ist, wie es scheint. Vertraue niemandem. Das ist eine Lektion, die die Jedi in der The Acolyte noch erst lernen müssen. Denn zur Zeit der Hohen Republik wiegen sie sich in Sicherheit. Wir aber wissen: Die neue Star Wars-Serie steuert auf eine Enthüllung zu, die alles verändern könnte.

In der 4. Episode, die ihr jetzt bei Disney+ streamen * könnt, erleben wir den mysteriösen Meister der Akolythin Mae (Amandla Stenberg) erstmals richtig in Aktion. Das große Geheimnis um die Identität des Sith-Bösewichts wurde allerdings noch nicht gelöst. Wer steckt denn nun hinter der Maske? Ein Charakter steht nach dieser Folge ganz oben auf der Liste der Verdächtigen.

Achtung, es folgen potenzielle Spoiler!

Wer ist der Bösewicht in The Acolyte? Nach Folge 4 kann es nur Qimir sein

Am Ende von Episode 4 kommt es zur ersten Konfrontation zwischen den Jedi und dem maskierten Bösewicht auf dem Planeten Khofar. Die eindrucksvolle Szene beweist nicht nur, wie mächtig dieser Sith in Wahrheit ist. Dank ihr können Fans auch direkt zahlreiche Verdächtige ausschließen, die sich womöglich hinter der gruselig grinsenden Maske verstecken.

Disney Die Jedi treffen auf den Sith-Bösewicht

Die Jedi Sol (Jung-Jae Lee) und Yord (Charlie Barnett) sowie Padawan Jecki (Dafne Keen) und Osha (Amandla Stenberg) können nach dem Ende von Folge 4 ebenso wenig im Geheimen als Maes Sith-Meister arbeiten, wie die bereits verstorbenen Jedi Indara, Torbin und Kelnacca. Auch Ordensmitglied Vernestra (Rebecca Henderson) erweckt mit ihrer Skepsis und Sorge um die Verschwörung einer dunklen Macht wenig Verdacht.

Nur eine Person bleibt dann noch übrig. Während sich so gut wie alle wichtigen Charaktere vor dem Refugium des gerade getöteten Wookiee versammelt haben, befindet sich ein anderer Charakter ebenfalls in der Nähe – und glänzt in dieser Szene auffällig mit Abwesenheit: Qimir (Manny Jacinto).

Qimir ist der Sith-Meister: Die Theorie ergibt erstaunlich viel Sinn

Mit dieser Episode verdichten sich die Hinweise, dass der trödelige Schwarzmarkthändler womöglich nur vorgibt, der einzige Nicht-Machtnutzer in The Acolyte zu sein. Spielt er nur die Rolle eines Handlangers des Sith-Schurken und ist in Wahrheit der Strippenzieher hinter den Jedi-Morden? Die Theorie ergibt erstaunlich viel Sinn.

Disney

Nichtmal Mae kennt das wahre Gesicht ihres Meisters. Sich als Untergebener zu tarnen, wäre für den Sith die perfekte Gelegenheit, seine Schülerin bzw. Akolythin ganz genau im Blick zu behalten, ihre Loyalitäten auszutesten und sie unbemerkt in die richtige Richtung lenken zu können. Und genau das alles tut Qimir in dieser Episode.

Qimir lenkt verdächtig schnell vom Thema ab, als Mae ihn fragt, ob er denn das Gesicht des Meisters schon mal gesehen hat. Auch auf das Verhältnis zwischen ihm und dem Sith geht er nicht genauer ein. Und im Gegensatz zu Mae haben wir Qimir und den maskierten Bösewicht noch nicht gemeinsam in einer Szene zu sehen bekommen.

Vielleicht möchte uns die Serie bewusst in die Irre führen. Es ist aber auffällig, dass der Sith-Meister kurz darauf erscheint, nachdem Mae gegenüber Qimir eröffnet, sich von ihrer Mission abzuwenden und den Jedi stellen zu wollen. Da Qimir den Weg kennt, wäre es für ihn kein Hindernis, direkt danach Kelnacca aufzusuchen und eigenhändig zu töten.

Ein weiteres Indiz dafür, dass er hinter der Maske steckt: Körpergröße und Statur des Meisters passen hervorragend zur eher schmächtigen Gestalt von Qimir. Voraussetzung für diese Theorie ist allerdings, dass der Sith-Bösewicht tatsächlich eine Person ist, die wir zuvor in der Serie schon unmaskiert zu sehen bekommen haben.

Die Regel der Zwei: The Acolyte hat nicht nur einen Bösewicht

Ob Qimir tatsächlich der maskierte Sith-Lord ist, könnte The Acolyte bereits mit der kommenden 5. Folge enthüllen. Und wir können uns ziemlich sicher sein, dass dies nicht der letzte Twist der Star Wars-Serie gewesen sein wird. Denn es gibt womöglich noch einen weiteren geheimen Bösewicht.

Die Regel der Zwei ist eine der Grundfesten der Sith, die Hunderte von Jahren zuvor von Darth Bane ins Leben gerufen wurde. Die Regel besagt, dass immer genau zwei Sith zur gleichen Zeit existieren sollen: ein Meister und ein Schüler. Nicht mehr und nicht weniger.

Und bisher haben wir tatsächlich nur einen Sith zu sehen bekommen. Mae selbst zählt als Akolythin nämlich nicht zur Regel der Zwei. Die Chance besteht also, dass ihr "Meister" tatsächlich nur der Schüler eines noch mächtigeren Sith-Lords ist, der bisher im Verborgenen agiert.

Sollte The Acolyte noch einen zweiten Bösewicht in der Hinterhand haben, dann geht das große Rätselraten bald schon in die nächste Runde. Falls Qimir ein Sith-Schüler ist: Wer ist dann sein Meister? Und hat sich dieser womöglich schon die ganze Zeit in der Serie unentdeckt aufgehalten? Plötzlich sind doch wieder alle verdächtig.

Mehr zu The Acolyte:

Wann kommt The Acolyte Folge 5 zu Disney+?

Die erste Staffel der neuen Star Wars-Serie The Acolyte umfasst insgesamt acht Episoden. Diese werden seit dem 5. Juni 2024 in wöchentlicher Taktung immer mittwochs bei Disney+ veröffentlicht. Folge 5 steht am 26. Juni 2024 ab 3:00 Uhr morgens bei Disney+ zum Abruf bereit.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.